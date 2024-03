«Zu Tisch!» am zukünftigen Standort der Bibliothek Oberwinterthur

Im Rahmen des nationalen «BiblioWeekend» unter dem Motto «Zu Tisch!» laden die Winterthurer Bibliotheken am 24. März 2024 die Bevölkerung ein, die zukünftigen Räumlichkeiten der Bibliothek Oberwinterthur zu besichtigen.

«Zu Tisch!» in der zukünftigen Bibliothek Oberwinterthur. Getreu dem Motto des diesjährigen nationalen «BiblioWeekend» vom 22. bis 24. März laden die Winterthurer Bibliotheken am Sonntag, 24. März, die Bevölkerung an die Hohlandstrasse 4 ein. Am zukünftigen Standort der Bibliothek Oberwinterthur werden einzigartige Einblicke in das Bauvorhaben geboten und die Pläne für die moderne Bibliothek in denkmalgeschützten Gemäuern vorgestellt. Die Besuchenden können dabei einen exklusiven Blick auf die historische Kastellmauer werfen.

Wer will, kann sich bei seinem Besuch in einem speziellen «Mitwirkungsraum» einbringen. Dort wird den Fragen nachgegangen, was sich die Menschen in Oberwinterthur für ihre Bibliothek wünschen und wie die neuen Räume bespielt und belebt werden sollen. Die Winterthurer Bibliotheken verstehen sich als Lern- und Innovationswerkstatt, die den Menschen gehört, die sie nutzen. Durch den Mitwirkungsprozess soll ein lebendiger Begegnungsort im Quartier entstehen, mit dem sich die Bevölkerung identifiziert. Die Gäste sollen sich wohlfühlen, Neues lernen, Erfahrungen austauschen sowie ein vielfältiges Angebot nutzen können.

Die Türen an der Hohlandstrasse 4 in Oberwinterthur sind am Sonntag, 24. März 2024 von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Neben den Bibliotheksverantwortlichen werden auch die Denkmalpflege sowie die Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG als Hausbesitzerin vor Ort sein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kleine Gäste erwartet ein buntes Rahmenprogramm.

Die Eröffnung der neuen Bibliothek Oberwinterthur ist für 2026 geplant. Sie wird den aktuellen Standort an der Römerstrasse 151 ersetzen.