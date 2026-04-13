Wohnpolitik in Winterthur: Der Stadtrat setzt klare strategische Leitplanken

Zusammenarbeit, Prozesse und Services vorantreiben

Die Stadt kann die Wohnungsfrage nicht allein lösen. Dafür braucht es die Zusammenarbeit mit allen Akteur:innen auf dem Wohnungsmarkt. Die Stadt will aktiv den Austausch suchen und gute Partnerschaften pflegen. Regelmässige Gespräche zwischen den verschiedenen Akteur:innen, der Verwaltung und der Politik sowie eine bessere Abstimmung innerhalb der Stadtverwaltung sollen dabei helfen.

Mehr Wohnraum schaffen

Es gibt immer weniger freie Wohnungen und die Menschen ziehen seltener um. Deshalb braucht Winterthur ein ausreichendes Wohnraumangebot. Die Stadt will die Voraussetzungen schaffen, damit zusätzlicher Wohnraum gebaut werden kann. Dazu gehören eine gute Nutzung des vorhandenen Bodens, mehr Verdichtung und gezielte Entwicklungen in einzelnen Gebieten.

Breites Wohnraumangebot bereitstellen, gemeinnützigen Wohnraum stärken

Die Wohnbedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich und ändern sich im Lauf des Lebens. Die Stadt setzt sich deshalb für ein vielfältiges und bezahlbares Wohnraumangebot ein. Besonders wichtig ist der gemeinnützige Wohnungsbau. Die Stadt unterstützt diesen, indem sie eigenes Land an gemeinnützige Bauträger:innen vergibt und sie bei grösseren Bauprojekten einbezieht.

Versorgung der Quartiere stärken

Jedes Quartier in Winterthur hat seinen eigenen Charakter. Damit sich die Menschen dort wohlfühlen, braucht es passende Angebote und ein gutes Wohnumfeld. Die Stadt fördert deshalb unterschiedliche Nutzungen, attraktive Freiräume und lebendige Erdgeschosse. So sollen die Quartiere gezielt gestärkt werden.

Die neue Wohnstrategie der Stadt Winterthur bietet damit eine klare strategische Ausrichtung, die den verschiedenen Akteur:innen des Wohnungsmarktes als Orientierung dient und das Handeln des Stadtrats sowie der Stadtverwaltung anleitet. Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt brauchen jedoch Zeit; schnelle Lösungen sind selten möglich. Die Wohnstrategie ist deshalb langfristig angelegt und soll Schritt für Schritt Wirkung zeigen. Sie ersetzt die bisherige städtische Wohnpolitik aus dem Jahr 2017.

Die neue städtische Wohnstrategie kann unter stadt.winterthur.ch heruntergeladen werden.

Eine Massnahme der Wohnstrategie ist die Weiterentwicklung des Wohnmonitorings. Das Wohnmonitoring bündelt zentrale Indikatoren zum Wohnungsmarkt und wurde nun zu einem interaktiven Dashboard weiterentwickelt. Relevante Daten zum Wohnungsmarkt sind neu bis auf Quartierebene verfügbar und werden als Open Data bereitgestellt. Das Dashboard macht Veränderungen sichtbar und ermöglicht eine systematische Beobachtung der Entwicklungen. Damit schafft die Stadt mehr Transparenz und verbessert die Datengrundlage für das Verständnis des Wohnungsmarktes in Winterthur. Zu finden ist der neue Wohnmonitor unter stadt.winterthur.ch/wohnmonitor.