Wohnen mit Service Brühlgut: Tag der offenen Tür

An der Waldhofstrasse 5 sind im letzten Jahr kostengünstige Wohnungen mit Service für ältere Menschen entstanden. Nun ist eine weitere Tranche an Wohnungen verfügbar. Am Samstag, 22. Februar 2025, können sich Interessierte vor Ort ein Bild machen und sich über das Angebot informieren.

Aktuell ist eine weitere Tranche von 13 Wohnungen mit Service an der Waldhofstrasse zum Bezug bereit. Interessierte können am Tag der offenen Tür vom Samstag, 22. Februar, von 11 bis 15 Uhr die Wohnungen besichtigen und sich ausführlich über das Angebot informieren. Fachleute sind vor Ort, um ihre Fragen zu beantworten.

Selbstbestimmt wohnen mit Unterstützung

Wohnungen mit Serviceleistungen sind eine gute Alternative zu einem frühzeitigen Heimeintritt. Sie sind geeignet für Menschen mit kleinem Pflege- und Unterstützungsbedarf, die weiterhin in ihrem eigenen Daheim wohnen möchten. Neben dem Alterszentrum Brühlgut hat der Bereich Alter und Pflege dreissig kleine Wohnungen barrierefrei ausgebaut und auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt. Zu den Wohnungen gehört auch ein Servicepaket, das unter anderem ein Notrufsystem, Reinigungsleistungen, Mahlzeiten im Restaurant und soziale Aktivitäten umfasst. Die hauswirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungen werden vom Alterszentrum Brühlgut erbracht. Für pflegerische Leistungen steht die städtische Spitex zur Verfügung.

Menschen mit wenig finanziellen Mitteln haben Vorrang

Vermietet werden die Wohnungen mit Service Brühlgut vorrangig an Personen, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind oder über wenig finanzielle Mittel verfügen. Weitere Mietvoraussetzungen sind unter anderem, dass Bewohnende seit mindestens zwei Jahren in Winterthur leben, über 65 Jahre alt sind und – mit entsprechender Unterstützung – fähig sind, den eigenen Haushalt zu führen.

Die Bruttomieten bewegen sich je nach Grösse der Wohnung zwischen 1346 und 1852 Franken. Dazu kommen die Kosten für das Servicepaket pro Person – 485 Franken für eine Person in einer Einzimmerwohnung, 580 Franken für die erste Person und 185 Franken für die zweite Person in einer Zweizimmerwohnung.

Für die Vermietung ist die Wohnberatung der Stadt Winterthur verantwortlich. Sie informiert zum Angebot, nimmt Anmeldungen entgegen und führt eine Warteliste. Die Wohnberatung ist unter der Telefonnummer 052 267 55 23 oder per E-Mail unter wohnberatung@win.ch erreichbar.