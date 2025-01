Wisentbulle Ingolf aus dem Wildpark Bruderhaus ist verstorben

Artenschutzprojekt Wisent

Wisente lebten jahrtausendelang in den gemässigten Zonen Europas und Asiens. Doch intensive Bejagung, Wilderei und Lebensraumverlust haben Anfang des 20. Jahrhunderts zur Ausrottung der pflanzenfressenden Wiederkäuer in freier Wildbahn geführt. Nur gut fünfzig Tiere blieben in europäischen Zoos zur Erhaltung der imposanten Wildrindart übrig. Dank systematischen internationalen Zucht- und Wiederansiedlungsprojekten, koordiniert durch das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP), liegt der Bestand heute wieder bei gut 8000 Tieren, die etwa zur Hälfte in Wildparks und Zoos leben und zur Hälfte in natürlichen Schutzgebieten, vor allem in Polen und Weissrussland, wiederangesiedelt wurden.