Winti-Sola: Sechste Durchführung in den Startpflöcken

Am 24. September 2022 wird der Rundweg Winterthur zum sechsten Mal Kulisse der Winti-Sola. Das OK des Winterthurer Laufanlasses strebt für dieses Jahr wieder ein Teilnehmerfeld wie vor der Pandemie an. Nachdem 2019 ein Teilnahmerekord von 179 Teams verzeichnet werden konnte, starteten 2021 nach einem Jahr pandemiebedingter Pause 68 Teams und damit knapp 820 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Die Anmeldung für die Winti-Sola 2022 ist unter www.wintisola.ch offen.