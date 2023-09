Winti-Sola mit 1300 Läuferinnen und Läufern und neu einer kurzen Plausch-Stafette

Am kommenden Samstag, 23. September 2023 ist der Rundweg Winterthur bereits zum siebten Mal Austragungsort der Laufstafette Winti-Sola. 108 Teams machen sich bereit, die 83 Kilometer lange Laufstrecke zu bewältigen. Dieses Jahr findet ausserdem erstmals die Mini-Winti-Sola statt: Die Plausch-Stafette besteht aus zwei kurzen Teilstrecken auf dem Teuchelweiherplatz.

Auf dem Teuchelweiherplatz, pünktlich um 9 Uhr, gibt die neue Vorsteherin des Departements Schule und Sport, Stadträtin Martina Blum, den Startschuss zur siebten Winti-Sola. Die Gesamtstrecke von 83,4 Kilometer und 1511 Höhenmetern wird von 108 Zwölferteams bewältigt. Die Teilstrecken sind zwischen 3,0 und 11,9 Kilometer lang. Die bisherigen zwei Frauenstrecken und die Abkürzungen für Frauen und Senioren auf den Strecken drei und acht wurden aufgehoben bzw. sind neu offen für alle.

Start und Ziel befinden sich bei der Mehrzweckanlage Teuchelweiher, im Zentrum der Stadt Winterthur. Als Dreh- und Angelpunkt der Winti-Sola bietet der Teuchelweiher für Teilnehmende, Gäste und Besuchende diverse Services wie Verpflegungsstände und ein Massageangebot.

Zusätzlich findet dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Mini-Winti-Sola auf dem Teuchelweiherplatz statt. Die Duo-Stafette besteht aus zwei kurzen Teilstrecken von 130 Metern und 200 Metern. Ob Geschwister, Eltern, Grosseltern, Freunde oder Nachbarn, mit oder ohne Beeinträchtigung – bei dieser kurzen Plausch-Stafette können alle mitmachen. Gestartet wird zwischen 14 Uhr und 16 Uhr. Anmelden kann man sich vor Ort. Dank der Unterstützung der Migros können alle Personen unter 16 Jahren kostenlos teilnehmen.

Wie in den vergangenen Jahren machen sich Mitglieder des Stadtrates mit Teams ihrer Departemente auf die Strecke. Auch das Stadtparlament ist mit einem Team am Start, sowie die Winti-Sola-Partner Migros, Kantonsspital Winterthur und Burckhardt Compression. Ein spezieller Dank geht an die langjährgen Sponsoren und Partner der Winti-Sola, welche die Durchführung dieses Winterthurer Laufs überhaupt erst möglich machen.

Weitere Informationen unter: wintisola.ch