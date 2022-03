«Winti Scout» werden

Bereits ab 12 Jahren können Personen sich als «Winti Scouts» engagieren. Ansonsten brauchen Interessierte nur etwas Neugier, Zeit, Freude an Pflanzen und die App «Flora incognita» auf ihrem Smartphone, um sich auf die Spuren der Pflanzen in Winterthur zu begeben.

Die NGW bietet zusammen mit Stadtgrün Winterthur zudem Einführungs- und Übungsabende sowie eine Reihe von botanischen Exkursionen an. In diesem Jahr sind sechs Exkursionen vorgesehen. Im Herbst wird dann eine erste Bilanz gezogen.

Anmelden kann man sich unter www.ngw.ch/wintiscouts.