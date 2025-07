Winterthurer Waldtag 2025

Am Samstag, 5. Juli, findet der Winterthurer Waldtag statt. Stadtgrün Winterthur, das Naturmuseum Winterthur und die Winterthurer Naturschutzvereine laden die Bevölkerung ein, bei verschiedenen Naturschutzarbeiten zum Thema Artenschutz und Artenförderung im Lindbergwald oberhalb des Römerholzes mitzuhelfen.

Wildbienenhotels und Nisthilfen für Vögel bauen, gebietsfremde invasive Pflanzen (Neophyten) erkennen und bei deren Bekämpfung mitwirken sowie Spannendes über den Artenschutz und die Tiere im Wald erfahren – das alles ist am Winterthurer Waldtag von 9 bis etwa 15 Uhr möglich. Fachpersonen von Stadtgrün Winterthur, der «Winti Ranger», des Naturmuseums und der beiden Winterthurer Natur- und Vogelschutzvereine Wülflingen-Veltheim und Seen leiten Interessierte in den Naturschutzarbeiten an. Erwachsene wie Kinder sind herzlich willkommen.

Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Parkplatz Römerholz. Als Dank für die tatkräftige Mitarbeit offeriert Stadtgrün Winterthur einen «Zmittag» vom Grill.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erwünscht. Spontane Helfende sind aber ebenfalls willkommen.

Anmeldung: stadtgruen@win.ch oder Telefon 052 267 30 00.