Winterthurer Schulstart 2024: Neue Höchstzahlen in Schule und Betreuung

Wiederum weist die wachsende Stadt Winterthur zum Schuljahresbeginn neue Rekordzahlen aus: Am kommenden Montag machen sich 12'610 Kinder und Jugendliche auf ins neue Schuljahr. Das sind 162 Schüler:innen mehr als im Vorjahr und damit so viele wie noch nie. Auch die Anmeldezahlen in der schulergänzenden Betreuung stellen einen neuen Höchstwert dar: Mittlerweile nutzen 44,6 Prozent der Kindergarten- und Primarschulkinder dieses Angebot, was über 4'300 Kindern entspricht. Es bleibt für die Stadt weiterhin eine grosse Herausforderung, genügend Schul- und Betreuungsraum zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen.

Das neue Winterthurer Schuljahr startet mit eindrücklichen Zahlen. Für 1’239 Erstklässler:innen heisst es am Montag nach den Sommerferien das erste Mal den Schulrucksack zu packen. Insgesamt 1'152 Kinder werden am 19. August in den ersten Kindergarten eintreten. Die Zürcher Polizeicorps unterstützen auch dieses Jahr aktiv die nationale Kampagne «Stoppen für Schulkinder» zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden und für mehr Sicherheit auf dem Schulweg.

Insgesamt werden ab dem neuen Schuljahr 634 Klassen geführt (Vorjahr: 626). In der Kindergartenstufe sind dies 129 Klassen (Vorjahr: 129), wovon zwei als Wald- respektive Naturkindergarten geführt werden. Die Primarstufe startet mit total 353 (Vorjahr: 349) und die Sekundarstufe mit 152 Klassen (Vorjahr: 148).

Zusätzlich zu den Regelklassen werden zehn sogenannte Aufnahmeklassen geführt (Vorjahr: 14). In diesen werden fremdsprachige Kinder und Jugendliche aufgenommen, bis sie genügend Deutschkenntnisse besitzen, um in eine Regelklasse aufgenommen zu werden. Die Aufnahmeklassen werden von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern besucht. Der Rückgang von 82 auf aktuell 51 Kinder und Jugendliche ist unter anderem durch ukrainische Schüler:innen zu erklären, die in die Regelklassen eingeschult werden konnten oder abgereist sind.

Gemäss Rückmeldungen der verschiedenen Schulleitungen konnten die offenen Lehrpersonenstellen, abgesehen von einigen Kleinstpensen, erfolgreich besetzt werden. Insgesamt waren anfangs Sommerferien rund 1'330 kantonale und 550 kommunale Lehrpersonen unter Vertrag. Eher angespannt ist die Situation nach wie vor bei den Fachlehrpersonen im Bereich Sonderpädagogik und «Deutsch als Zweitsprache», kurz DaZ.

Schulergänzende Betreuung: Erneute Zunahme und neue Standorte

Die Nachfrage nach schulergänzender Betreuung wächst stetig weiter. Im neuen Schuljahr nutzen 44,6 Prozent aller Kindergarten- und Primarschulkinder dieses Betreuungsangebot. Im Vergleich zum Schuljahresbeginn vor zehn Jahren bedeutet dies eine Verdoppelung der Nachfrage. Ab Montag werden über 4'300 Kinder an einem oder mehreren Tagen schulergänzend betreut. Hinzu kommen 230 Jugendliche, die das Angebot «Mittagstisch-Sek» nutzen, was ungefähr den Zahlen der Vorjahre entspricht.

Durch die wachsende Nachfrage nach schulergänzender Betreuung sind die Platzverhältnisse in verschiedenen Betreuungsstandorten eng geworden. Ab Beginn des neuen Schuljahres können einige Angebote neu eröffnet oder erweitert werden. Einige Beispiele:

Im Sulzerareal wird die Betreuung Lokstadt/Tössfeld im Gebäude «Bigboy» neu eröffnet. Diese wird von Mittelstufenschüler:innen besucht.

Neueröffnung Betreuung Rosenberg: Sie liegt im Untergeschoss der Kirche Rosenberg. Die Betreuung Rosenberg gehört zur Schule und Betreuung Schachen und wird von Kindergartenkindern besucht.

Im ehemaligen Pavillon der Mechatronik Schule Winterthur MSW an der Hörnlistrasse kann die Betreuung Gutschick einen Raum beziehen und damit ihr momentanes Platzproblem lösen.

Berufsvorbereitung und MSW

Das ehemalige «10. Schuljahr», heute Berufsvorbereitungsjahr BVJ «Profil.», startet mit 23 Klassen ins neue Schuljahr, verteilt auf die praktischen, schulischen, integrativen und betrieblichen Angebote. Das städtische und von der Integrationsagenda Zürich (IAZH) akkreditierte vollschulische Bildungsangebot «Vorkurs Deutsch», als Vorbereitung auf das reguläre BVJ, startet mit vier Klassen und ist neu fester Bestandteil der Schule. Insgesamt werden mehr als 380 Jugendliche auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet.

Bei der Mechatronik Schule Winterthur MSW beginnt das neue Schuljahr in den Berufsfeldern Automatik, Elektronik und Polymechanik mit insgesamt 172 Lernenden. Auch dieses Jahr stellt die MSW wieder einen Teilnehmenden an den World Skills und zwar in der Disziplin Industrie 4.0. Dieses Jahr findet die Berufsweltmeisterschaft im September im französischen Lyon statt.

Schulsport und Challenges

Allen Schüler:innen bietet das Sportamt im neuen Schuljahr über 90 freiwillige Schulsportkurse an. Darunter sind spezielle Förderkurse, Spielsportarten, Kampfsport, Tanz- und Freestyle-Kurse und vieles mehr. Eine Anmeldung ist ab dem ersten Schultag, 19. August 2024, via städtische Webseite möglich: stadt.winterthur.ch/schulsportkurse.

Neu sind alle Förderkurse, die bei motorischen Schwierigkeiten, Übergewicht oder zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit angeboten werden, kostenlos. Daneben bieten einzelne Schulen eigene, schulinterne Kurse an.

An diversen Schulturnieren, wie der traditionellen Töss-Stafette, der Tanz-Challenge oder der beliebten «Rope Skipping»-Meisterschaft (Seilspringen), können die Klassen das ganze Schuljahr durch «Fitforkids»-Punkte sammeln. Am Ende des Schuljahres wird die sportlichste Schulklasse, also jene mit den meisten Punkten, am Finalanlass geehrt und ausgezeichnet.