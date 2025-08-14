Winterthurer Lesesommer endet mit fulminanter Schlussshow in der Steinberggasse

Bild Legende:

Weit über tausend Kinder und Jugendliche haben sich gestern am Mittwochnachmittag, 13. August 2025 an der spektakulären Mitmach-Show des Swiss Science Center Technorama beteiligt. Während die 14. Ausgabe des Winterthurer Lesesommers damit ein fulminantes Ende fand, beginnen die Winterthurer Bibliotheken bereits mit den Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe im Sommer 2027.

Traditionsgemäss fand das Schlussfest des Lesesommers im Rahmen der Winterthurer Musikfestwochen in der Steinberggasse statt. In die Mitmachshow eingebunden war die Verlosung von 16 attraktiven Preisen unter allen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen. Die 10-jährige Amélie Spitz aus Rickenbach Sulz konnte als Gewinnerin des Hauptpreises ein Bike von Bikestop entgegennehmen. Den zweiten Preis, einen Gutschein für eine Kindergeburtstagsparty im Technorama, gewann die 9-jährige Flurina Dünner aus Rickenbach Sulz. Der dritte Preis, eine Nintendo Switch 2, gehört seit gestern der 8-jährigen Alessia Lutz aus Hettlingen.

Der Winterthurer Lesesommer stand in diesem Jahr unter dem Motto «Ab ins Leseuniversum». 2943 Kinder und Jugendliche haben daran teilgenommen und 1978 von ihnen haben das Ziel – an 30 Tagen mindestens 15 Minuten zu lesen – erreicht und den vollen Lesepass bei einer der teilnehmenden Bibliotheken vorgezeigt.

Der Winterthurer Lesesommer findet alle zwei Jahre statt. Alle Interessierten können sich den Sommer 2027 bereits vormerken: Dann steht eine Jubiläumsausgabe auf dem Programm, zu welcher die Vorbereitungen hinter den Kulissen bereits beginnen. Organisiert und durchgeführt wird der Winterthurer Lesesommer von den Winterthurer Bibliotheken gemeinsam mit weiteren Bibliotheken aus den umliegenden Gemeinden (Brütten, Elgg, Elsau, Hettlingen, Neftenbach, Rickenbach, Schlatt, Seuzach, Wiesendangen). Grosszügig unterstützt wird das grösste Leseförderungsprojekt der Region von Partner:innen aus dem lokalen Gewerbe.

Weitere Impressionen zum Schlussfest und Informationen zum Winterthurer Lesesommer gibt es unter www.lesesommer.ch