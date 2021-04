Verschiedene städtische Gebäude in der Altstadt, das Semper-Stadthaus sowie der Superblock werden im «Pride Month» Juni mit Regenbogenfahnen beflaggt. Der Stadtrat kommt damit einer Aufforderung nach, die in einem offenen Brief an ihn gerichtet wurde.

Die Regenbogenfahne ist das Symbol der weltweiten «Pride»-Bewegung. Sie setzt sich für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft sowie für die rechtliche und faktische Gleichstellung von nicht-heterosexuellen Beziehungsformen ein. Jedes Jahr im Juni finden in zahlreichen Städten rund um den Globus Veranstaltungen und Umzüge anlässlich des «Pride Month» statt, um auf die Anliegen und die Situation der LGBTIQ-Gemeinde («Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer») aufmerksam zu machen.

In einem offenen Brief haben die Jungen Grünliberalen Winterthur im Februar den Stadtrat dazu aufgefordert, ein Zeichen zu setzen und die Winterthurer Innenstadt anlässlich des «Pride Month» im kommenden Juni mit Regenbogenfahnen zu beflaggen.

Der Förderung von Toleranz und Akzeptanz in einer vielfältigen Gesellschaft misst auch der Winterthurer Stadtrat eine grosse Bedeutung zu. Aus diesem Grund hat er entschieden, die städtischen Gebäude im Bereich Untertor, Marktgasse und Obertor sowie das Semper-Stadhaus und den Superblock vom 11. bis zum 20. Juni 2021 mit Regenbogenfahnen zu beflaggen. Ebenso will die Stadt Gesuche für die Beflaggung privater Gebäude in diesem Gebiet und dieser Zeitspanne gutheissen.