Winterthur wuchs in 2024 weniger stark

122’466 Menschen lebten Ende Dezember 2024 in der Stadt Winterthur. Das sind 814 Menschen mehr als vor einem Jahr. Mit 0,7 % war das Wachstum in 2024 jedoch nur etwa halb so hoch wie in den letzten Jahren.

Die Bevölkerungszahl in Winterthur steigt weiter. Am Stichtag 31. Dezember 2024 waren bei der Einwohnerkontrolle 122’466 Menschen gemeldet – 814 mehr als ein Jahr zuvor. Das Wachstum von 0,7 % liegt allerdings deutlich unter dem der Vorjahre. Dies liegt vor allem daran, dass im Jahr 2024 weniger Menschen nach Winterthur gezogen sind als in den Jahren 2022 und 2023. In diesen Jahren kamen viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Winterthur. Der Zuzug dieser Menschen ging im Jahr 2024 um fast 200 Personen zurück. Doch auch der Zuzug von Schweizer:innen lag in 2024 tiefer als zuletzt.

Wanderungssaldo und Geburtenüberschuss

Trotz des Rückgangs war der Zuzug der stärkste Treiber des Bevölkerungswachstums. So zogen im Jahr 2024 7684 Menschen nach Winterthur, wogegen 7210 Menschen aus Winterthur wegzogen, was einen Wanderungssaldo von 474 Personen ergibt. Auch die 1139 Geburten trugen zum Bevölkerungswachstum bei. Berücksichtigt man die 868 Todesfälle im Jahr 2024, so ergibt sich ein Geburtenüberschuss von 271 Personen.

Bevölkerungsentwicklung in den Quartieren

In den meisten Winterthurer Quartieren lebten Ende 2024 mehr Menschen als ein Jahr zuvor. Am stärksten wuchs die Bevölkerung im Quartier Zinzikon (+ 110), gefolgt von Waldegg (+ 93) und Dättnau (+ 78). In einigen Quartieren sank die Zahl der Einwohner:innen hingegen. Den stärksten Rückgang verzeichnete Guggenbühl (- 88), gefolgt von Brühlberg (- 52) und Endliker (- 27).

Demografie

Die Winterthurer Bevölkerung war Ende 2024 im Durchschnitt 40,4 Jahre alt – erneut ein leichter Anstieg zum Vorjahr. Der Anteil von Schweizer:innen an der Winterthurer Bevölkerung sank leicht von 73,5 % auf 73,1 %.

Anpassung der Zählweise

Personen mit einer Ausländerbewilligung N (Asylsuchend) werden gemäss Weisung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich seit Sommer 2024 nicht mehr im Einwohnerregister aufgeführt. Entsprechend weist die Stadt Winterthur die Anzahl Einwohner:innen mit diesem Status nicht mehr aus.