Winterthur steht ein für Respekt und Vielfalt

Vom 1. bis 10. September finden die Winterthurer «Aktionstage für Respekt und Vielfalt» statt. Wiederum ermöglicht ein vielfältiges Programm die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von Diskriminierung, Sexismus und Ausgrenzung.

Zum dritten Mal finden in Winterthur die «Aktionstage für Respekt und Vielfalt» statt, eine von der Stadt initiierte Veranstaltungsreihe, die sensibilisieren will, wie Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Sexismus in der Schweiz aussieht und erlebt wird. Das respektvolle Zusammenleben in der Vielfalt ist für den Stadtrat ein zentrales Element der Grossstadt Winterthur. Den Entscheid zur jährlichen Durchführung der Aktionstage versteht er darum auch als gewichtiges Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.

Wie bereits in den Vorjahren kann die Stadt bei der Durchführung der Aktionstage auf viele engagierte Menschen und Institutionen aus Winterthur zählen. So stellt etwa das Begegnungszentrum «Anhaltspunkt» in Neuhegi das neue Lehrmittel «Jenische – Sinti – Roma» vor. Das Familienzentrum Winterthur lädt derweilen zur themenspezifischen Geschichtenkiste ein und die Mobile Jugendarbeit Mojawi gestaltet mit Kindern und Jugendlichen die Lärmschutzwände in Hegi unter dem Motto «Respekt und Vielfalt». Der «International Club Winterthur» begegnet dem Thema «Ausgrenzung» mit Spielen aus verschiedenen Ländern. Ausserdem finden Stadtführungen statt, organisiert durch den Verein «Kehrseite», der den «Rassismus in Winterthur» zum Thema macht. Der Verein «Vielfalt» schliesslich positioniert sich mit «Echten Geschichten gegen falsche Vorurteile».

Verantwortlich für das Programm der Winterthurer Aktionswoche zeichnen sich das Amt für Stadtentwicklung, die Quartierpolizei sowie die Fachstellen Diversity Management sowie Extremismus und Gewaltprävention. Der Stadtrat wird an folgenden Veranstaltungen vor Ort sein und eine Grussbotschaft überbringen:

Sonntag, 3. September 2023, 17 Uhr

Nichts über uns ohne uns – Vernissage mit sommerlichem Apéro

Begegnungszentrum «Anhaltspunkt» Neuhegi; Grussbotschaft durch Stadtrat Nicolas Galladé

Donnerstag, 7. September 2023, 18 bis 19.30 Uhr

Kopfschubladen – eine Lesung mit Noëlle Berg

Stadtbibliothek Winterthur; Grussbotschaft durch Stadtpräsident Michael Künzle

Das Programm ist auf der Website stadt.winterthur.ch/respekt einsehbar.