Winterthur startet mit 12 448 Kindern und Jugendlichen ins neue Schuljahr

Erneut eine Rekordzahl zum Winterthurer Schuljahresbeginn: Am Montag nach den Sommerferien werden sich insgesamt 12 448 Kinder und Jugendliche auf ins neue Schuljahr machen. Das sind 278 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr. Auch mit der Eröffnung des neuen Schulhauses Wallrüti und der Erstellung verschiedener Pavillons und Holzmodulbauten bleibt es für die Stadt Winterthur eine grosse Herausforderung, immer und in allen Stadtteilen genügend Schul- und Betreuungsraum zur Verfügung stellen zu können.

Gleich zwei Brände ereigneten sich im eben zu Ende gegangenen Schuljahr, welche den Schulraum und das Turnhallenangebot weiter verknappten. Für den kurz vor Weihnachten ausgebrannten Kindergarten Schützenwiese konnte in Rekordzeit ein temporärer Holzmodulbau erstellt werden. Bereits nach den Sommerferien wird dieser seinen Betrieb aufnehmen. Ebenfalls auf Hochtouren laufen zurzeit die Arbeiten für ein Ersatzgebäude für die Turnhalle Tössfeld, die in der Nacht auf Pfingstsonntag einem Brand zum Opfer fiel. Mit der vom Parlament kürzlich bewilligten Erweiterung des Schulhauses Wyden soll im stark wachsenden Stadtteil Wülflingen zusätzlicher Schul- und Betreuungsraum entstehen. Die entsprechende Abstimmungsvorlage kommt diesen Herbst an die Urne.

Neue Schulbehörde auf Kurs

Die neue Schulpflege Winterthur und die ebenfalls neu eingeführte Führungsebene Leitung Bildung – ein Fünfergremium – starten in ihr zweites Jahr. Bereits konnten einige der angestrebten Ziele erreicht werden, um die Qualität in der Schulorganisation Winterthur zu erhöhen. So erfahren die Schulleitungen in den einzelnen Schulen durch die neue Leitung Bildung deutlich mehr Unterstützung. Noch sind nach der grossen Schulbehördenreform nicht alle Abläufe in Behörde und Verwaltung eingespielt. In verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen werden die diversen Prozesse laufend optimiert und der Praxis und dem Schulalltag angepasst.

Eindrückliche Schulzahlen

Das neue Winterthurer Schuljahr startet mit insgesamt 12 448 Schülerinnen und Schülern erneut mit einem Rekord. Für 1283 (Vorjahr 1225) Erstklässlerinnen und Erstklässler heisst es am Montag nach den Sommerferien das erste Mal, den Schulrucksack zu packen. Total werden in Winterthur 349 Primarklassen (Vorjahr 339) sowie 148 Sekundarklassen (Vorjahr 142) geführt.

Zum ersten Mal in den Kindergarten gehen 1207 Kinder, was einem kleinen Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die total 2469 Kindergartenkinder wurden 129 Klassen gebildet, wovon zwei als Wald- respektive Naturkindergarten geführt sind.

In fast allen Schulhäusern konnten die offenen Lehrpersonenstellen erfolgreich besetzt werden; letzte Rekrutierungen und Vertragsabschlüsse sind zurzeit noch am Laufen.

Aufnahmeklassen und Flüchtlingskinder

Bei 14 der insgesamt 640 geführten Klassen handelt es sich um sogenannte Aufnahmeklassen. In diesen werden fremdsprachige Kinder und Jugendliche aufgenommen bis sie genügend Deutschkenntnisse besitzen, um in einer der Regelklassen aufgenommen zu werden. Die Aufnahmeklassen werden sowohl von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine als auch aus anderen Ländern besucht. Durch die Einschulung in Regelklassen oder die Rückkehr von ukrainischen Familien in ihre Heimat, ist diese Zahl von 150 auf neu 82 Schülerinnen und Schüler gesunken.

Freiwilliger Schulsport mit Rekordteilnahme

Erstmals haben im vergangenen Schuljahr mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler an einem der freiwilligen Schulsportkurse teilgenommen. Auch für das kommende Schuljahr sind fast 90 städtische Kurse in den unterschiedlichsten Sportarten im Angebot. Eine Anmeldung ist ab Montag, 21. August 2023, bis am Sonntag, 27. August 2023, auf stadt.winterthur.ch/schulsport möglich. Neu sind alle zehn Förderkurse, die bei motorischen Schwierigkeiten, Übergewicht oder zum besser Schwimmen lernen angeboten werden, kostenlos. Daneben bieten dreizehn Schulen eigene, schulinterne Kurse an.

Auch die «Rope Skipping» Meisterschaft (Seilspringen) verzeichnete im Schuljahr 2022/23 mit 124 teilnehmenden Schulklassen einen neuen Rekord. Er könnte angesichts der grossen Beliebtheit dieses Klassenwettkampfs im kommenden Schuljahr erneut gebrochen werden.

Berufsvorbereitung und Mechatronik Schule Winterthur MSW

Das Berufsvorbereitungsjahr «Profil.» startet das neue Schuljahr mit 363 Lernenden, verteilt auf 25 Klassen. Zusätzlich werden zwei Klassen «Vorkurs Deutsch» als «Pilot»-Projekt mit 32 Lernenden eröffnet. Mit diesem «Vorkurs Deutsch» ermöglicht die Stadt Winterthur jungen Menschen mit sehr geringen Deutschkenntnissen ein vollschulisches Bildungsangebot für den Aufbau und das Training der primär sprachlichen, aber auch weiteren fachlichen sowie sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit diese Schülerinnen und Schüler im anschliessenden Schuljahr ins reguläre Berufsvorbereitungsjahr eintreten können.

Bei der Mechatronik Schule Winterthur MSW beginnt das neue Schuljahr mit 170 Lernenden, 15 davon sind junge Frauen. Angeboten werden die Berufsfelder Automatik (63), Elektronik (56) und Polymechanik (51).