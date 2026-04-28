Winterthur startet Anfang Mai in die Freibadsaison 2026

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Die fünf Winterthurer Freibäder öffnen gestaffelt ab 1. Mai 2026. Den Auftakt machen die Badis Geiselweid und Wolfensberg. Neben dem Badebetrieb bieten die Freibäder während der Saison ein abwechslungsreiches Programm.

Im Mai geht die Freibadsaison wieder los. Die Winterthurer Freibäder sind wie folgt geöffnet:

Freibad Geiselweid: 1. Mai bis 27. September 2026

Freibad Wolfensberg: 1. Mai bis 20. September 2026

Freibad Oberwinterthur: 2. Mai bis 19. September 2026

Freibad Töss: 9. Mai bis 19. September 2026

Freibad Wülflingen: 9. Mai bis 12. September 2026

Im Juni eröffnet die Stadt im Freibad Geiselweid den naturnahen Spielplatz und das neue Kinderbecken mit verschiedenen Wassertiefen.

Einige Highlights der Saison

Am 1. Mai 2026 findet im Freibad Wolfensberg ein Kunsthandwerksmarkt statt.

Im Freibad Oberwinterthur werden an zwei Sonntagen im Juli und August Märli erzählt.

Schwimmen bei Vollmond ist an mehreren Abenden in den Badis Töss und Wolfensberg möglich.

Einen Tag nach dem offiziellen Saisonende, am 20. September 2026, steht im Freibad Töss zum dritten Mal das Hundeschwimmen auf dem Programm.

Mit dem Sportpass haben Badegäste freien Zugang zu allen Freibädern. Kinder unter sechs Jahren bezahlen keinen Eintritt.