Der Verein «Nexpo – die neue Expo» geht mit der vor einem Jahr erfolgreich lancierten Nexplorer-Umfrage in die nächste Runde. Die neuartige Online-Umfrage zeigt, was die Gesellschaft bewegt und welche Themen die nächste Landesausstellung prägen sollen. Pünktlich auf den 1. August werden die Zwischenergebnisse der zehn Nexpo-Gründerstädte als Fahnen visualisiert und gehisst.

Zum 1. August 2021 präsentiert «Nexpo» die ersten Zwischenergebnisse der Werte-Umfrage aus den zehn grössten Städten der Schweiz. Aus den Ergebnissen der über 2000 Teilnehmenden der Umfrage wurden für jede Stadt Schweizerkreuze mit individuellen Ausprägungen generiert. Sie zeigen an, was den Menschen in dieser Stadt wichtig ist und was eher weniger. Ein grosses Exemplar der Winterthurer Nexplorer-Fahne hängt ab heute beim Superblock.

Den Puls von Winterthur fühlen – Gleichheit und «Wir»-Gefühl

Aus den ersten – in keiner Weise repräsentativen – Zwischenergebnissen können bereits Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zehn grössten Städte der Schweiz skizziert werden.

Zu den Auswertungen der Antworten der Winterthurerinnen und Winterthurer schreibt das Nexplorer-Team: «Es ist der Wert der Gleichheit, der im individuellen Schweizerkreuz Winterthurs besonders ausgeprägt ist. Entsprechend stark zeigt sich das «Wir»-Gefühl in der zweiten Grossstadt Zürichs – das starke «Ich» überlässt man lieber der grossen Schwester an der Limmat. Im Vergleich der Partnerstädte eher weniger stark ist die Verankerung im «Hier» (Natur, Herkunft).» Das Schweizerkreuz kann in den Beilagen heruntergeladen werden.

Wie ticken wir? Jetzt mitmachen

Mit dem Nexplorer wollen die Initiantinnen und Initianten der Nexpo herausfinden, was die Menschen in der Schweiz bewegt, welche Gemeinsamkeiten sie pflegen, was sie als Individuen und Gesellschaft prägt, was sie glücklich macht – und was nicht. Die Wünsche und Werte werden als individualisiertes und anhand der Antworten charakteristisch geformtes Schweizerkreuz – angelegt an die bekannten Smart-Spider – visualisiert. Aus der Vielfalt der entstehenden Profile soll erkundet werden, was die Schweiz ausmacht und welche Werte das Land zusammenhalten.

Per 1. August können die Teilnehmenden neu zwischen einer kurzen und langen Version wählen sowie ihr eigenes Profil erstellen. Die Ergebnisse lassen sich abspeichern, teilen und mit Freunden vergleichen. Winterthur lädt die Bevölkerung gemeinsam mit den anderen Nexpo-Städten ein, bei der Nexplorer-Umfrage mitzumachen.

Die Nexplorer-Umfrage und Informationen zur Nexpo finden sich unter www.nexplorer.ch.