In der Volksabstimmung zum Klimaziel der Stadt Winterthur haben die Stimmberechtigten beide Netto-Null-Varianten angenommen. In der Stichfrage setzte sich die Variante «Netto null Tonnen CO 2 bis 2040» durch.

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von über 60 Prozent fiel die Zustimmung zu den beiden Klimazielen Netto-Null bis 2040 (61.31 Prozent Ja-Stimmen) und Netto-Null bis 2050 (63.59 Prozent Ja-Stimmen) deutlich aus. In der Stichfrage setzte sich dann die Variante «Netto null Tonnen CO 2 bis 2040» mit 60.41 Prozent der Stimmen durch.

Alle Resultate im Überblick