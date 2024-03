Winterthur als Wohnort für junge Menschen attraktiv

Der «Blick in den Winterthurer Wohnungsmarkt», das städtische Wohnmonitoring, liegt in seiner zweiten Ausgabe vor. Er zeigt, dass sich die langjährigen Trends fortsetzen. Die Publikationsreihe des Amts für Stadtentwicklung liefert alle zwei Jahre Einblicke in den lokalen Wohnungsmarkt.

Im Monitoringbericht «Blick in den Winterthurer Wohnungsmarkt» werden Indikatoren zum Wohnungsmarkt zusammengestellt und ausgewertet. Dank einer langfristigen Beobachtungsreihe ist er eine wichtige Grundlage für die Überprüfung der städtischen Wohnpolitik. Die Publikation erscheint alle zwei Jahre.

Im aktuellen Bericht sind unter anderem Datenreihen zu den Themen Bevölkerung und Haushalte, Wohnungsbestand und Neubautätigkeit, Preisentwicklung oder spezifische Wohnangebote (z.B. Alterswohnen) in der Regel per Ende 2022 weitergeführt und um einzelne Indikatoren ergänzt worden. Daneben werden neu die Wanderungssaldi (Zu- und Wegzüge) grafisch ausgewertet, um die Bewegungen aus und nach Winterthur räumlich aufzuzeigen. Weiter nimmt der Bericht erstmals zusätzlich Daten zu den Wohnungen gemeinnütziger Bauträger auf. Dabei zeigt sich: Die langjährigen Trends setzten sich auch im Jahr 2022 fort. So bleibt die demografische Zusammensetzung der Winterthurer Bevölkerung – entgegen der generellen Entwicklung hin zu einer älteren Gesellschaft – über die letzten zehn Jahre mehr oder weniger unverändert. Als Hauptursache dafür sieht der Bericht die Tatsache, dass mehr junge Personen nach Winterthur ziehen als weg. Ebenso macht der langjährige positive Wanderungssaldo deutlich, dass Winterthur nach wie vor eine attraktive (Wohn-)Stadt ist. Die stark überdurchschnittliche Zunahme des Bevölkerungswachstums im Jahr 2022 indessen ist der Aufnahme von Ukrainerinnen und Ukrainern mit Schutzstatus S geschuldet. Im Jahr 2023 lag das Wachstum mit 1,2 Prozent nämlich wieder im langjährigen Schnitt. Mit der Bevölkerungszunahme einher geht ein anhaltender Bauboom. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 935 neue Wohnungen erstellt.

Das Wohnmonitoring wird kontinuierlich mit weiteren Indikatoren ergänzt. Dazu werden Daten verschiedener Departemente und Amtsstellen zusammengeführt und analysiert. Nebst der inhaltlichen Erweiterung sollen zukünftig vermehrt Daten mit räumlichen Aussagen kombiniert werden.

Die aktuelle Ausgabe des Monitoringberichts «Blick in den Winterthurer Wohnungsmarkt» sowie die zugehörigen Datentabellen sind unter Bauen und Wohnen — Stadt Winterthur verfügbar.