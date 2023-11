Wiederherstellung Reviergebäude Auwiesen nach Brand

In der Nacht auf den 13. Juli 2023 ereignete sich in der Einstellhalle des Revierstützpunkts Auwiesen in Töss ein Fahrzeugbrand. Damit das Gebäude wieder nutzbar gemacht und die zerstörten Fahrzeuge und Sachwerte ersetzt werden können, hat der Stadtrat einen Ausführungskredit von 1,4 Millionen Franken als gebundene Ausgabe bewilligt.