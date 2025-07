Wettbewerbs- und Projektierungskredit für den Ersatzneubau des Alterszentrums Oberi

Im Rahmen der Umsetzung der Angebots- und Immobilienstrategie von Alter und Pflege beantragt der Stadtrat dem Stadtparlament einen Projektierungskredit von 6,975 Millionen Franken für einen Ersatzneubau des Alterszentrums Oberi auf dem heutigen Areal. Gleichzeitig hat der Stadtrat einem Kredit von 700'000 Franken für einen Architekturwettbewerb zugestimmt.

Die Immobilienstrategie des Bereichs Alter und Pflege sieht vor, nacheinander die Alterszentren Oberi, Brühlgut und Rosental umfassend baulich zu erneuern. Dies ist erforderlich, um den Betrieb langfristig sicherzustellen und an künftige Anforderungen anzupassen. Die Gesamtsanierungen können nicht im laufenden Betrieb umgesetzt werden. Aus diesem Grund ist als erster Schritt ein Erweiterungsneubau auf dem Areal des Alterszentrums Adlergarten vorgesehen. Dieser schafft die nötige Rochadefläche und soll nachher durch das Alterszentrum Adlergarten betrieben werden. Voraussichtlich werden die Winterthurer Stimmbürger:innen im September 2026 über den Erweiterungsneubau beim Alterszentrum Adlergarten abstimmen können.

Als nächsten Schritt hat der Stadtrat nun wie geplant einen Wettbewerbs- und Projektierungskredit für die Erneuerung des aus den frühen 80er-Jahren stammenden Gebäudes des Alterszentrum Oberi vorgelegt. Um den Betrieb effizient zu gestalten und den Anforderungen an eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung im Altersbereich gerecht zu werden, ist ein Ersatzneubau des Alterszentrums erforderlich. Im Wettbewerb soll ein Projektvorschlag für den Neubau des Alterszentrums erarbeitet werden. Ob die geplanten Wohnungen mit Service in einem Neubau oder in einem bestehenden Gebäude realisiert werden, wird der Wettbewerb entscheiden.

Der Stadtrat hat hierfür einem Wettbewerbskredit von 700'000 Franken zugestimmt. Dieser wird ausgelöst, wenn das Stadtparlament den beantragten Projektierungskredit über 6,975 Millionen Franken bewilligt. Auf der Parzelle in Oberwinterthur soll ein modernes Alterszentrum mit 96 stationären Langzeitpflegeplätzen und 67 Wohnungen mit Service entstehen. Aktuell befinden sich auf dem Areal rund 120 Langzeitpflegeplätze und 53 Alters- und Sozialwohnungen.

Zur Umsetzung der Immobilienstrategie sind bei den Alterszentren, die erst später saniert werden, dringliche bauliche Massnahmen notwendig. In diesem Zusammenhang hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung Kosten von 1,158 Millionen Franken für die Ertüchtigung des Alterszentrums Brühlgut, dessen Gesamterneuerung im Jahr 2034 geplant ist, für gebunden erklärt.