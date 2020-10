Die Winterthurer Bibliotheken sind mit ihrem vielseitigen Angebot seit jeher ein Träger der Smart City Strategie der Stadt Winterthur. An der Medienkonferenz präsentieren sie mit «werkStadt» ihr neustes 4.0 Angebot. Im Zentrum der neuen Abteilung steht das Ziel, die Lücke zwischen sozialer Vermittlung, digitaler Anwendungen und technischer Entwicklung zu schliessen.

Die Winterthurer Bibliotheken präsentieren ihre, am Montag in der Stadtbibliothek neu eröffnete, Abteilung «werkStadt» den Medien. In der «werkStadt» soll digitales Arbeiten zukünftig mehr Raum erhalten. An den neuen Arbeitsplätzen befassen sich die Besucherinnen und Besucher mit E-Government-Themen. Ziel ist es, Menschen und Ämter niederschwellig zusammenzubringen. Das erste von insgesamt fünf geplanten Angeboten ist das Thema «Ich & meine Stellensuche». Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek helfen ein Bewerbungsdossier zu erstellen, eine digitale Bewerbung zu versenden oder die digitalen RAV-Formulare auszufüllen. Gebucht werden können sowohl Arbeitsplätze als auch die Unterstützung und Beratung durch geschultes Personal über die Website winbib.ch/werkstadt.

Das Angebot «Ich & meine Stellensuche» ist auf die Anforderungen der regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) für Stellensuchende abgestimmt und gilt als wichtiger Pilot für die Winterthurer Bibliotheken. Folgen werden eine Reihe ähnlicher Angebote, wie «Ich & meine persönlichen Dokumente», «Ich & mein Umzug», «Ich & meine Steuern» und «Ich & mein Fahrzeug». Ausserdem ist geplant, das Portfolio mit verlässlichen Rechtsanwendungen für alltagsrelevante Fragen, wie zum Beispiel zu «Ich & meine Mietwohnung», anzureichern.

Mit der «werkStadt» haben die Winterthurer Bibliotheken einen Smart City Treffpunkt geschaffen für digitale Innovation und Austausch.