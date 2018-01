Gerade über die Festtage genehmigt man sich oft ein Glas zu viel. Wer manchmal das Gefühl hat, sein oder ihr Alkoholkonsum sei zu hoch und den Wunsch hat, weniger zu trinken, findet Unterstützung im Kurs «Weniger trinken – Ihr Ziel?».

Im Februar 2018 startet der nächste Kurs «Weniger trinken – Ihr Ziel?» der Integrierten Suchthilfe Winterthur. Der Kurs spricht Menschen an, die ihren persönlichen Alkoholkonsum kritisch hinterfragen und eingrenzen möchten.

Die Kursteilnehmenden erfahren unter psychologischer Leitung Wissenswertes über Alkohol und lernen in konstruktiver Atmosphäre bewährte Strategien zur Konsumreduktion kennen. Bisherige Teilnehmende schätzen insbesondere die motivierende Kraft der Gruppe und den Erfahrungsaustausch mit anderen Personen, die sich in ähnlichen Situationen befinden.

Kursdaten «Weniger trinken – Ihr Ziel?» 20. Februar bis 24. April 2018

10 Dienstagabende (17.30–19.45 Uhr)

Kursort: Technikumstrasse 1, 8400 Winterthur Die Kurskosten von 320 Franken können selber getragen oder von der Krankenkasse übernommen werden. Anmeldung: Sekretariat ISW, Telefon 052 267 59 59 oder E-Mail isw@win.ch

Weitere Informationen finden Sie unter http://alkohol.winterthur.ch