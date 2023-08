Weniger leere Wohnungen in Winterthur

Rückgang bei kleineren, leerstehenden Wohnungen

Bei den 113 leerstehenden Wohnungen handelt es sich mehrheitlich um Dreizimmer-Wohnungen (38 Leerwohnungen). Bei den Einzimmer-Wohnungen standen 22, bei den Zweizimmer-Wohnungen 21, bei den Vierzimmer-Wohnungen 27 und bei den Wohnungen mit mindestens fünf Zimmern 5 Wohnungen leer.

Gemessen an der Gesamtzahl aller Leerwohnungen stieg der Anteil leerer Einzimmer-Wohnungen am meisten und zwar in fünf Jahren von 5 Prozent (2018) auf 19,5 Prozent (2023). Darüber hinaus ist der Anteil der leerstehenden Dreizimmer-Wohnungen in den letzten beiden Jahren rückläufig: Von 42 Prozent im Jahr 2021 auf 34 Prozent im Jahr 2023.

Tiefe Leerwohnungsziffern im ganzen Kanton

Nicht nur in Winterthur ist die Leerwohnungsziffer in den letzten Jahren rückläufig. Im ganzen Kanton Zürich ist der Anteil der Leerwohnungen in den vergangenen Jahren gesunken. In den Städten ist die Leerwohnungsziffer dabei niedriger als auf dem Land. Am tiefsten ist der Anteil der Leerwohnungen in der Stadt Zürich.

Wohnbautätigkeit

Die Wohnbautätigkeit in Winterthur ist aber nach wie vor hoch und die Anzahl der zusätzlich erstellten Wohnungen nimmt in der Grössenordnung der vergangenen Jahre zu. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wohnungsbestand um 1,25 Prozent gewachsen (Wohnungsbestand und neu erstellte Wohnungen). Für 2023 steuern allein die Projekte in der Lokstadt, im Hobelwerk, an der Gertrudstrasse und im Lokwerk rund 400 neue Wohnungen bei. In den nächsten Jahren entstehen durch grössere Projekte in Neuhegi, auf dem Areal Depot Deutweg und in der Lokstadt ebenfalls viele neue Wohnungen.