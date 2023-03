Stadtwerk Winterthur macht am UNO-Weltwassertag vom 22. März auf die hervorragende Qualität des Winterthurer Trinkwassers aufmerksam. Am Neumarkt in der Winterthurer Altstadt erklären Fachleute, welche Massnahmen für eine einwandfreie Qualität des Trinkwassers getroffen werden, und sie geben Auskunft zu den anstehenden Infrastrukturprojekten der Abwasserreinigungsanlage.

Das Winterthurer Trinkwasser stammt zu hundert Prozent aus dem Grundwasserstrom der Töss. Stadtwerk Winterthur fördert das Wasser und transportiert es über ein 417 Kilometer langes Leitungsnetz in die Haushalte und zu den Unternehmen der Stadt. Jährlich nimmt Stadtwerk Winterthur über 700 Proben, welche die einwandfreie Qualität des Winterthurer Trinkwassers bestätigen. Zu dessen Schutz tragen insbesondere Grundwasserschutzzonen bei. Mindestens genauso wichtig ist das Verhalten der Bevölkerung. Winterthurerinnen und Winterthurer können aktiv zur einwandfreien Wasserqualität beitragen.

Die Abwasserreinigung ist ein wichtiges Element des Wasserkreislaufes und erfüllt ebenfalls eine wichtige Funktion zum Schutze des Trinkwassers. In der Winterthurer Abwasserreinigungs-anlage (ARA) werden jährlich rund 20 Milliarden Liter Abwasser gereinigt. Danach wird das gereinigte Wasser in die Töss geleitet. Damit die ARA den gesetzlichen Anforderungen weiterhin genügt, muss sie angepasst und erweitert werden. Die Um- und Neubauten in der ARA umfassen drei Grossprojekte, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten umgesetzt werden sollen: Die Elimination von Mikroverunreinigungen, den Neubau des Anlagenzulaufs und den Ausbau der Schlammbehandlung. Mit den geplanten Erweiterungen wird die Anlage auf Zukunftsthemen wie beispielsweise das Bevölkerungswachstum ausgerichtet und auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht.