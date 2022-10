Silvan Wiedmer und Yunus Ruff von der Mechatronik Schule Winterthur (MSW) gewinnen Gold in der Disziplin «Automation Industrie 4.0» an den Worldskills 2022 in Stuttgart. Mit dem Weltmeistertitel haben die beiden Automatiker ihre Erfolgsserie zu einem krönenden Abschluss gebracht: Schweizermeister, Europameister, Weltmeister.

Vergangenen Dienstag bis Freitag fanden die Worldskills 2022 im Bereich Mechatronik und Wassertechnologie in Stuttgart statt. Die beiden Winterthurer Silvan Wiedmer und Yunus Ruff traten in der Disziplin «Automation Industrie 4.0» an und konnten sich gegen sieben Länder durchsetzen. «Industrie 4.0» steht als Inbegriff aller technischen Massnahmen, um die Informations-Technologie mit der automatisierten Produktion zusammenzubringen.

Vier Tage Höchstleistung

Während vier Tagen wurden den Kandidaten jeweils am Morgen und am Nachmittag eine neue Aufgabe gestellt. Die schnellen Wechsel waren äusserst anspruchsvoll und verlangten eine rasche Erfassung der neuen Problematik. Ausserdem wurde die Disziplin «Industrie 4.0» zum ersten Mal durchgeführt, wodurch Erfahrungen aus vergangenen Wettkämpfen nicht vorhanden waren. Die Themengebiete der Aufgaben umfassten IT-Security, digitaler Zwilling, Energiemonitoring, «Internet of Things» und intelligentem Unterhalt. Am Freitag endete der Wettkampf und nach einem Tag Wartezeit war am Samstagabend klar: Silvan Wiedmer und Yunus Ruff sind Weltmeister.

Einmalige Gold-Trilogie

Normalerweise finden die Euroskills und die Worldskills im gleichen Jahr statt. Durch Covid-19 wurden die Worldskills um ein Jahr verschoben, wodurch die beiden Automatiker letztes Jahr an den Euroskills teilnehmen konnten – und prompt gewannen. Nun standen in diesem Jahr die Weltmeisterschaften an, jedoch nicht in Shanghai wie ursprünglich geplant, sondern verteilt auf fünfzehn Länder rund um den Globus.

Diese Erfolge sind ein weiterer Beweis, dass das Berufsbildungssystem der Schweiz weltweit zu den besten Ausbildungsmodellen gehört.

Ausblick Worldskills 2024

Mit den World Skills 2022 geht eine lange und anspruchsvolle Zeit für die MSW zu Ende, welche die Kandidaten und ihre Lehrpersonen intensiv gefordert hat. 2024 werden die nächsten World Skills in Lyon ausgetragen und die nächsten Kandidaten der MSW werden auch dann wieder versuchen, die Schweiz zu vertreten.