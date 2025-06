Weiterhin Stromprodukt «Klima Gold» für Stadtverwaltung

Der Winterthurer Stadtrat beantragt, dass die Stadtverwaltung weiterhin das klimaneutrale Stromprodukt «Klima Gold» bezieht. Gegenüber «Klima Bronze» liegen die CO 2 -Emissionen jährlich 196 Tonnen tiefer. Der Stadtrat zeigt damit seine Verantwortung für den Klimaschutz und beantragt beim Stadtparlament, erneut die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von 350’000 Franken zu bewilligen.

Der Stadtrat möchte seinen eingeschlagenen Weg zugunsten des Klimas konsequent weiterverfolgen und deshalb für die Stadtverwaltung weiterhin das Netto-Null-Stromprodukt «Klima Gold» beziehen. «Klima Gold» besteht aus einem Drittel lokalem Solarstrom und aus zwei Dritteln Schweizer Wasserkraft. Es ist zudem vollständig CO 2 -kompensiert.

2022 hat das Stadtparlament die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten befristet bis Ende 2025 bewilligt. 2024 hat die Stadtverwaltung 25,8 Millionen Kilowattstunden (kWh) «Klima Gold» bezogen. Die erwarteten Mehrkosten von «Klima Gold», verglichen mit «Klima Bronze», betragen jährlich rund 260’000 Franken. Der prognostizierte Stromverbrauch der Stadtverwaltung wird durch den laufenden Umstieg auf erneuerbare Energien künftig steigen. Aus diesem Grund beantragt der Stadtrat beim Winterthurer Parlament jährliche Mehrkosten von 350’000 Franken für den klimaneutralen Strom zu bewilligen.