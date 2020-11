Das obere Neuwiesenquartier soll zu einem lebendigen und verkehrsberuhigten innerstädtischen Ort werden. Der Stadtrat hat deshalb ein aktualisiertes Verkehrskonzept für das Gebiet zwischen der Neuwiesenstrasse und dem Bahnhof verabschiedet. Für die darauf aufbauenden Veränderungen im Strassenraum wird nun das öffentliche Mitwirkungsverfahren durchgeführt.

Das Gebiet rund um die Rudolfstrasse nimmt im Gesamtprojekt «Masterplan Stadtraum Bahnhof» eine bedeutende Rolle ein, denn es ist das urbane, lebendige Zentrum des Quartiers Neuwiesen und der Umsteigeort für den Fuss- und Veloverkehr von den Stadtteilen Töss, Wülflingen und Veltheim auf den öffentlichen Verkehr am Hauptbahnhof. Mit Fertigstellung der Bauarbeiten der «Rampe 21» und der neuen Veloquerung Nord Ende 2021 wird die Frequentierung des Gebiets erheblich zunehmen.

Mit der Realisierung der «Rampe 21» erhält die Rudolfstrasse als verkehrsberuhigte Begegnungszone ein neues Gesicht. Die umliegenden Strassenräume sind aber hinsichtlich Verkehrsregime und Gestaltung noch stark von der ehemals verkehrsorientierten Rudolfstrasse geprägt und wenig auf den Fuss- und Veloverkehr sowie das Bahnhofsquartier ausgerichtet.

Der Stadtrat hat deshalb das aus dem Jahr 2008 stammende Verkehrskonzept Neuwiesen aufgrund der aktuellen Erkenntnisse konkretisiert. Es soll eine flächige Begegnungszone kombiniert mit einer Fahrverbotszone geschaffen werden. Dabei bleibt die Zufahrt auf private Grundstücke und für den Güterumschlag für Anwohnerinnen und Anwohner, Kundinnen und Kunden und Beschäftigte uneingeschränkt möglich.

Das neue Verkehrsregime soll mit der Neugestaltung der Strassenräume auch baulich umgesetzt und unterstützt werden. Dafür hat der Stadtrat drei Strassenbauprojekte für die öffentliche Mitwirkung verabschiedet:

Wartstrasse

Die historische und mit prägenden, geschlossenen Fassaden ausgestattete Wartstrasse soll neu rund 3,7 Meter breite Trottoirs und Erdgeschossvorbereiche erhalten. Die mittig angeordnete Fahrbahn mit einer Breite von 4,6 Metern gewährleistet die Zufahrt zur neuen Veloquerung wie auch die Zufahrt zu den privaten Grundstücken und die Anlieferung. Die Durchlässigkeit sowohl für die Fussgängerinnen und Fussgänger als auch für Rollstuhlfahrende sowie Sehbehinderte ist gewährleistet. Geplante Realisierungsbereitschaft ab Ende 2022.

Rudolfstrasse, 3. Etappe, Stricker-/Gertrud-/Paulstrasse

Für die Rudolfstrasse soll im Abschnitt zwischen Paul- bis Gertrudstrasse die neue Gestaltung der «Rampe 21» fortgeführt werden. Vor dem «Rägeboge» ist ein neuer breiter Treppenabgang in die Personenunterführung Süd geplant, welcher die beiden schmalen Treppen an der Gleismauer ersetzt. In der Gertrud- und Strickerstrasse ist die Aufhebung des Trottoirs, respektive dessen Verbreiterung vorgesehen. In der Paulstrasse erhalten die beiden Trottoirs einen durchgehenden Pflasterbelag. Im gesamten Projektabschnitt sind mehrere Baumpflanzungen und offene Flächen geplant. Geplante Realisierungsbereitschaft ab 3. Quartal 2022.

Neubau Fuss- und Radweg über die Wülflingerstrasse

Zudem entsteht eine neue Fuss- und Veloverbindung von der Schaffhauserstrasse über das Esse-Areal mit Veloparking bis an die Rudolfstrasse. Diese neue Verbindung führt über eine auf 3,6 Meter verbreitete Brücke über die Wülflingerstrasse und danach über ein Privatareal ebenerdig weiter bis zur Schaffhauserstrasse. Geplante Realisierungsbereitschaft ab Ende 2021.

Für die Strassenprojekte werden öffentliche Mitwirkungsverfahren gemäss Strassengesetz durchgeführt. Die Projekte liegen von heute Freitag, 13. November 2020, bis Montag, 14. Dezember 2020 beim Baupolizeiamt auf.

Die Auflagedokumente stehen zur Verfügung unter Link.