Nach über zehn Jahren als Rektorin von «Profil. Berufsvorbereitung Winterthur» hat sich Ljiljana Ilic entschieden, ihr Amt niederzulegen und sich beruflich neu zu orientieren. Sie verlässt die Schule auf eigenen Wunsch und per sofort. Die Stadt Winterthur als Arbeitgeberin respektiert diesen Wunsch und dankt Ljiljana Ilic für ihr langjähriges Engagement und ihren grossen Einsatz im Namen der Berufsvorbereitung Winterthur.

Die vakante Stelle wird öffentlich ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung hat die Stadt Winterthur eine optimale Interimslösung gefunden. Per Schulbeginn nach den Frühlingsferien leitet Pia Kasper das Rektorat von «Profil.» bis auf Weiteres. Sie bringt eine breite und langjährige Erfahrung als Schuldirektorin in der Berufsvorbereitung und in der Berufsbildung der Stadt Zürich mit.