Nach rund sechzehn Jahren gibt Nicole Kurmann die Leitung des Bereichs Kultur in der Stadtverwaltung ab. Sie leitet weiterhin die Sonderprojekte des Bereichs. Die Stelle Leiter/in Bereich Kultur wird öffentlich ausgeschrieben.

Im Bereich Kultur der Stadt Winterthur kommt es zu einem Wechsel. Nicole Kurmann hat sich entschieden, die Bereichsleitung auf den 1. April 2023 abzugeben. Sie bekleidet das Amt seit 1. Juni 2007. Sie wird weiterhin in einem Teilzeitpensum die ausserordentlichen Projekte des Bereichs leiten. Dabei handelt es insbesondere um die Projekte im Zusammenhang mit der Umsetzung des Museumskonzepts und die grossen Bauvorhaben im Bereich Kultur.

Der Bereich Kultur der Stadt Winterthur ist für die Kulturförderung zuständig. Diese umfasst die Unterstützungsmassnahmen für private Kulturorganisationen und Kulturschaffende, die Führung der stadteigenen Kulturbetriebe, den Erhalt und die Pflege des der Stadt anvertrauten Kulturerbes und der Sammlungen, die Kulturvermittlung und das Kulturmarketing, die Umsetzung von Kunst-und-Bau-Projekten, die städtische Kunstsammlung, die Ausrichtung von Kultur- und Förderpreisen sowie den Unterhalt der dem Bereich zugewiesenen Liegenschaften. In ihren rund sechzehn Jahren Tätigkeit als Leiterin Kultur hat Nicole Kurmann die Kulturstadt Winterthur massgeblich mitgeprägt. Neben dem Tagesgeschäft verantwortete sie diverse strategische Projekte wie die Zusammenführung der Kunstmuseen im Rahmen des Museumskonzepts, die Neuausrichtung des historischen Museums und die Ausgliederung des Theater Winterthur aus der Stadtverwaltung und seine Überführung in eine Aktiengesellschaft. Sie hat die Bauvorhaben des Bereichs Kultur begleitet, angefangen vom Umbau des Museums- und Bibliotheksgebäudes über die Erweiterung und Sanierung der Villa Flora bis hin zur Sanierung des Theater Winterthur. Ob als Vorstandsmitglied im Kunstverein Winterthur und der Städtekonferenz Kultur oder als Stiftungsrätin des Fotomuseum Winterthur und als Verwaltungsrätin des Theater Winterthur: Immer hat Nicole Kurmann in ihrer Funktion als Leiterin Kultur Brücken zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, zwischen Institutionen und Privaten geschlagen zugunsten der Kulturstadt Winterthur.

Die Stadt Winterthur dankt Nicole Kurmann für ihre grossen Verdienste als Leiterin Bereich Kultur. Die Stelle wird ausgeschrieben.