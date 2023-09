Wasserspeichertank unter dem Brühlgutpark spart jährlich 3,5 Millionen Liter Trinkwasser ein

Unter der kreisrunden Rasenfläche des Brühlgutparks soll ein Wasserspeichertank ins Erdreich eingesetzt werden. Damit kann das Quellwasser einer defekten, nicht mehr benötigten Brunnenstube an der Waldhofstrasse aufgefangen und für die Bewässerung der Grünflächen und Bäume genutzt werden. So kann im Sommer Trinkwasser gespart und im Winter mit dem Überlauf des Tanks der Grundwasserspeicher angereichert werden.

Im Brühlgutpark wird ein Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 45 Kubikmetern realisiert. Dieser sammelt das Wasser der Quelle an der Waldhofstrasse oberhalb des Alterszentrums Brühlgut, das Überwasser des Brunnens in der Parkanlage sowie einen Teil des gefilterten Strassenabwassers und macht es für die Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen nutzbar, anstatt es in die Kanalisation abfliessen zu lassen. Wenn der Wassertank voll ist, insbesondere in den Wintermonaten, überläuft das Wasser aus dem Speichertank in eine unterirdische Versickerungsanlage. Mit dem vorliegenden Projekt können über den Sommer geschätzte 3,5 Millionen Liter Trinkwasser eingespart werden.

Die Arbeiten für die Wasserspeicherung seitens Stadtgrün Winterthur sind ein Folgeprojekt, das kurzfristig durch bereits geplante Strassensanierungsarbeiten im Tiefbauamt ausgelöst worden sind. Die Leitungsführung der Quelle und die Versickerung im Brühlgutpark werden mit den Sanierungsarbeiten an der Theodor-Kirchner-Strasse abgestimmt. Damit das Quellwasser angeschlossen werden kann, müssen vorgängig der Speicherwassertank sowie die Versickerungsanlage fertiggestellt werden. Die Arbeiten sollen aufgrund der wichtigen Bedeutung des Brühlgutparks als Naherholungsgebiet im weniger frequentierten Spätherbst/Winter 2023/2024 erfolgen. Dank der Synergie mit dem Strassensanierungsprojekt kann das Projekt mit veranschlagten Kosten von 110 000 Franken günstig realisiert werden. Die Zuleitungen werden im Rahmen des Strassenprojekts verlegt. Da sich das Projekt Wasserspeicherung Brühlgutpark kurzfristig ergeben hat, sind die Ausgaben von 110 000 Franken nicht budgetiert. Der Stadtrat begrüsst das Konzept zur vorsorglichen Senkung des Trinkwasserverbrauchs und bewilligt die einmaligen Ausgaben.

Die Speicherung und Verwendung von alternativen Wasserquellen zur Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen sind Teil der Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel von Stadtgrün Winterthur. An der Hochwachtstrasse ist bereits ein Regenwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 600 Kubikmetern in Betrieb.