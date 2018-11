Der Stiftungsrat der Pensionskasse PKSW wird neu zwei externe Arbeitgeber-Vertretungen aufweisen: Neben Pedro Fischer, der bereits Mitglied des Stiftungsrates war, wird neu Marianne Fassbind als externe Fachperson im Stiftungsrat mitwirken.

Der Stadtrat hat seine Arbeitgeber-Vertretungen im Stiftungsrat der unabhängigen Pensionskasse der Stadt Winterthur PKSW für die neue Amtsdauer ab dem 1. Januar 2019 gewählt. Neu soll eine weitere externe Fachperson für eine stärkere Unabhängigkeit und Professionalität sorgen. Marianne Fassbind ist Partnerin beim Kommunikationsunternehmen Dynamics Groups. Zuvor war sie als Finanzanalystin und Wirtschaftsjournalistin tätig. Sie wirkte bereits früher in Stiftungsräten von Vorsorgeeinrichtungen mit (Pensionskasse SRG/Idee Suisse sowie Rapperswil-Jona). Als ehemalige Stadträtin von Rapperswil-Jona (Exekutive) kennt sie das politische Geschäft. Wieder gewählt wurde Pedro Fischer, der einerseits die angeschlossenen Arbeitgeber vertritt und andererseits durch seine berufliche Tätigkeit über sehr gute Kenntnisse der beruflichen Vorsorge verfügt.

Weiterhin wird der Stadtpräsident im Stiftungsrat vertreten sein; der Stadtrat erachtet dies in der laufenden politischen Diskussion als erforderlich. Hingegen tritt Stadträtin Yvonne Beutler aus dem Stiftungsrat zurück. Neu hat der Stadtrat den neuen Chef des Finanzamtes, Reto Stuppan, in den Stiftungsrat gewählt. Reto Stuppan verfügt aus seiner früheren Tätigkeit über gute Kenntnisse der beruflichen Vorsorge. Schliesslich hat der Stadtrat Eva Schwarzenbach, Leiterin des Personalamtes, wiederum in den Stiftungsrat gewählt, weil die bedeutende Schnittstelle zum städtischen Personalrecht abgedeckt werden muss.

Die Arbeitnehmer-Vertretungen waren bereits früher bestimmt worden. Es wurden die bisherigen Stiftungsräte Jorge Serra, Heinz Stock und Marco Bollmann wiedergewählt, während neu Marcel Epprecht und Roland Kiefer im Stiftungsrat Einsitz nehmen werden.