Zusammensetzung Gaspreise Die Tarife für Gas in Winterthur setzen sich aus den Beschaffungskosten für die Energie, den Netzinfrastrukturkosten, Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie den Steuern und Abgaben zusammen. 2018 hat Stadtwerk Winterthur zudem einmalig einen Bonus gewährt, mit dem es seiner Gaskundschaft auf Stadtgebiet den Erfolg in diesem Geschäftsfeld in Form einer Tarifreduktion weitergibt. Im kommenden Jahr wird erneut ein Bonus gewährt. Zusammensetzung Fernwärmepreise Die Tarife für Fernwärme in Winterthur ergeben sich aus dem Arbeitspreis, dem Leistungspreis und bei Neuanschlüssen zusätzlich aus der Anschlussgebühr. Der Arbeitspreis beinhaltet die Kosten für den Ankauf der Abwärme von der KVA, den Betriebsaufwand der Fernwärmeversorgung sowie die Investitionen in die Heizwerke und die Netzhaupterschliessungstrassees. Der Leistungspreis wird in Abhängigkeit der abonnierten Leistung als fixer Jahresbeitrag festgelegt. Die Anschlussgebühr wird einmalig beim Anschluss einer Liegenschaft an das Fernwärmenetz erhoben.