Der 6. Schweizer Vorlesetag findet am 24. Mai 2023 unter dem Motto «Lesend reisen und Welten entdecken» statt. Die Winterthurer Bibliotheken beteiligen sich am Aktionstag und erhalten dabei lesende Unterstützung von allen Winterthurer Stadtratsmitgliedern.

Am 24. Mai ist es wieder soweit: Die Schweiz liest vor. Zum sechsten Mal ruft das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM zum nationalen Aktionstag auf. Auch die Stadt Winterthur beteiligt sich. An jedem der sieben Standorte der Winterthurer Bibliotheken liest jeweils eines der sieben Stadtratsmitglieder Geschichten vor. Sie nehmen dabei die Anwesenden lesend mit auf Reisen, stürzen sich mit ihnen Wort für Wort ins Abenteuer und entdecken dabei gemeinsam neue Welten. Aus welchem der fünf zur Auswahl stehenden Bücher vorgelesen wird, entscheiden vor Ort alle Zuhörer und Zuhörerinnen in einem «Büchercasting».

Während des Nachmittags findet parallel auch ein Mitmach-Programm an allen Standorten statt. Der Vorlesetag richtet sich primär an Kinder von 6 bis 10 Jahren. Menschen allen anderen Alters sind ebenfalls herzlich willkommen. Die Übersicht, welches Stadtratsmitglied wann wo liest, gibt es unter 6. Schweizer Vorlesetag: Lesend reisen und Welten entdecken (winbib.ch)

Aufgepasst: Am Vorlesetag ist ausserdem auch der Anmeldestart für den Lesesommer 2023.