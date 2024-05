Vorlesen verbindet Generationen: Stadt Winterthur beteiligt sich am nationalen Aktionstag

Unter dem Motto «Generationenverbindendes Vorlesen» findet am Mittwoch, 22. Mai 2024 der 7. Schweizer Vorlesetag statt. Auch die Stadt Winterthur macht aktiv mit: Die sieben Stadtratsmitglieder lesen an sieben Standorten der Winterthurer Bibliotheken abenteuerliche Geschichten vor.

Die Winterthurer Stadträtinnen und Stadträte lesen am Mittwochnachmittag in der Stadtbibliothek und in den sechs Quartierbibliotheken aus je zwei Büchern vor. Gemeinsam mit den anwesenden Kindern tauchen sie dabei ein in abenteuerliche Erzählungen über Grosseltern und Enkelkinder.

Die Vorleseaktion findet an allen sieben Standorten der Winterthurer Bibliotheken von 15 bis 16 Uhr statt und richtet sich primär an Kinder zwischen vier bis acht Jahren. Die Übersicht, welches Stadtratsmitglied in welcher Bibliothek liest, gibt es unter Veranstaltungen - Winterthur (winbib.ch).

In der ganzen Schweiz wird am 22. Mai generationenübergreifend vorgelesen. Initiiert durch das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) zeigt der Vorlesetag auf, wie wichtig und schön Vorlesen ist. Kinder, denen täglich vorgelesen wird, haben später einen grösseren Wortschatz und lernen leichter lesen und schreiben.