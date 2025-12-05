Vorinvestitionskredit für künftigen Wärmenetzausbau in Töss

Im Zuge des SBB-Gesamtprojekts «MehrSpur Zürich–Winterthur» ergeben sich für die Stadt Winterthur Möglichkeiten, Synergien zu nutzen. Stadtwerk Winterthur ergreift die Gelegenheit, um eine neue Wärmeleitung durch die alte Personenunterführung beim Bahnhof Töss zu verlegen. Die neue Hauptversorgungsleitung soll künftig einen Teil von Töss mit Wärme erschliessen. Der Stadtrat hat einen Vorinvestitionskredit von 1,21 Millionen Franken Franken für den Leitungsteil durch die alte, künftig nicht mehr genutzte Personenunterführung bewilligt.

2027 werden die Arbeiten für das Gesamtprojekt der SBB «MehrSpur Zürich–Winterthur» beginnen. Das städtische Projekt «Masterplan Umgestaltung Bahnhof Töss» sowie der Wärmenetzausbau von Stadtwerk Winterthur sind Grossprojekte, die im selben Gebiet und zeitlich parallel laufen. Die Projekte können daher gegenseitig von Synergien profitieren.

Durch den Bau einer neuen Personenunterführung beim Bahnhof Töss ergibt sich für Stadtwerk Winterthur die einfachere und kostensparende Möglichkeit, die alte Personenunterführung für den Wärmenetzausbau zu nutzen, ohne die Bahngleise anderweitig unterqueren zu müssen. Eine neue Hauptversorgungsleitung in der alten Personenunterführung wird künftig das Gebiet südlich des Bahnhofs Töss mit Wärme erschliessen – wie im Masterplan Wärmenetze vorgesehen.

Aufgrund der eng getakteten Zeitpläne der Projekte «Umgestaltung Bahnhof Töss» und «MehrSpur Zürich-Winterthur» sind die Arbeiten rund um den Bahnhof Töss äusserst zeitkritisch. Der durch den Stadtrat bewilligte Vorinvestitionskredit von 1,21 Millionen Franken umfasst die Projektierung und vorgezogene Realisierung der Wärmeleitung beim Bahnhof Töss durch die alte Unterführung sowie eine Verteilkammer. Ausserdem stellt er sicher, dass sämtliche Wärmeleitungen im Perimeter des Bahnhofs rechtzeitig verlegt und für die künftige Wärmelieferung nach Töss einsatzbereit sind. Wann der über mehrere Jahre dauernde Ausbau des eigentlichen Wärmenetzes südlich des Bahnhofs Töss beginnen wird, soll bis Ende 2026 feststehen.