Wie die Ausstellung «Geld + Kirche – das Kreuz der Kirche mit dem Geld» aufzeigt, ist das Verhältnis der Kirche zum Geld spannend und ambivalent. Von der Moraltheologie als Objekt der Schuld und Sünde gesehen, war Geld ein zentrales Mittel, einerseits für kirchliche Tätigkeiten, andererseits für die Erlangung des Seelenheils. Zum Abschluss der Ausstellung lädt das Münzkabinett das Publikum ein, sich noch einmal mit mittelalterlichen Geld-Mechanismen auseinanderzusetzen.

Am Sonntag, 15. April, feiert das Münzkabinett Winterthur den offiziellen Abschluss der Ausstellung «Geld + Kirche – das Kreuz der Kirche mit dem Geld». Ab 12 Uhr wird für grosse und kleine Besucherinnen und -besucher ein vielfältiges Programm angeboten: Neben musikalischen Beiträgen des Ensembles «Mittelalter-Spiellüt» und Führungen durch die Ausstellung bietet sich die Gelegenheit, mit Hilfe der Gilde Gutenberg einen Ablassbrief zu drucken.

Zusammen mit den Vermittlerinnen Gabriele Moshammer und Salome Landa begeben sich Kinder auf eine «Reise ins Paradies». Was diese kostet, was es mit dem Spiel «Himmel und Hölle» auf sich hat oder wie sich durch Spenden eine Kirche gemeinsam bauen lässt, wird dabei spielerisch erfahrbar gemacht.

Ein Buffet mit Speisen und Getränken steht zur Verfügung.