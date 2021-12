Das 359. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur auf das Jahr 2022 ist dem Untertor und der gleichnamigen Gasse gewidmet. Es zeichnet die Entwicklung des untersten Teils der Winterthurer Altstadt von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart nach – sowohl im grossen Überblick wie auch mit Sicht auf den gesellschaftlichen und gewerblichen Mikrokosmos am Untertor und seine Veränderung in den vergangenen Jahrzehnten.

Als Bauwerk ist das Untertor zwar bereits 1871 verschwunden, doch die gleichnamige Gasse ist ein stark frequentiertes Portal zur Winterthurer Altstadt geblieben. Eine besondere Rolle hat sie ab 1855 mit dem Bau des Bahnhofs unmittelbar vor der Altstadt erhalten: Das Untertor wird zum kommerziell wichtigen Bahnhofquartier.

Der Historiker Peter Niederhäuser beleuchtet die geschichtlichen Fakten, die zur Entstehung des Quartiers und zu seiner weiteren Entwicklung bis in die Gegenwart geführt haben. Der Journalist Alex Hoster erzählt die Geschichte(n) von Häusern, Hausbesitzerinnen und –besitzern sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern. So ist ein informatives und unterhaltsames Porträt des Untertors entstanden, das Einblicke in die städtisch-gewerblichen Lebensverhältnisse im 20. Jahrhundert bietet.

Das 359. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek ist ab 8. Dezember in der Stadtbibliothek und im Buchhandel erhältlich. Es kostet 44 Franken und kann auch auf der Website www.winbib.ch oder per E-Mail winbib@win.ch bestellt werden.