Die Vietnam Sikahirsche des Wildparks Bruderhaus haben im Tierpark Langenthal eine neue Heimat gefunden. In Langenthal wird damit ein genetisch vielfältiger Tierbestand gefördert. Die Rothirsche im Bruderhaus erhalten ein grösseres Gehege.

Der Wildpark Bruderhaus hat im Februar und März in zwei Transportfahrten alle acht Vietnam Sikahirsche in den Tierpark Langenthal im Kanton Bern gebracht. Die Hirschkühe sind dort in eine bestehende Herde von Sikahirschen integriert worden. Die Tiere aus Winterthur sind gut aufgenommen worden. Bei der Zucht des Tierparks Langenthal sorgen die neuen Weibchen für die gewünschte genetische Vielfalt.

Dank der Abgabe der Sikahirsche erhalten die Rothirsche im Bruderhaus mehr Platz. In den letzten Jahren wurde das Gehege der Rothirsche bereits bezüglich Rückzugs-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten deutlich verbessert. Grössere Gehege sind aber ebenfalls das Ziel des Wildparks, damit verschafft man den Tieren mehr Abwechslung und trägt zu ihrem Wohlbefinden bei.

Im Wildpark Bruderhaus werden die Besucherinnen und Besucher künftig nur noch in Europa heimische Tiere oder fremdländische Tiere mit Bezug zu heimischen Nutztieren beobachten können. Der Vietnam Sikahirsch passt darum nicht mehr in diesen Masterplan des Wildparks. Für eine ganze Herde einen passenden Platz zu finden, ist nicht einfach. Dass der Tierpark Langenthal gleich alle Tiere übernimmt, ist darum eine seltene und glückliche Lösung. Sie werden jetzt abgegeben, weil der Stier der Winterthurer Herde vor einigen Monaten starb. Nur eine Herde mit ausschliesslich Hirschkühen lässt sich in eine bestehende Gruppe integrieren.