Baukastenelemente «Autofreie Hauptachse»

Ein Perimeter einer stark befahrenen, zentralen Strasse (zum Beispiel die Technikum- oder die Tösstalstrasse) wird an einem Sonntag für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Stadt organisiert zusammen mit anderen Anspruchs- und Interessengruppen Aktionen zum Thema klimaneutrale Mobilität für die Winterthurer Bevölkerung. Diese sollen attraktiv sein, ohne zu einem «konsumorientierten Spasstag» zu verkommen. Kosten: rund 115 000 Franken. «Autofreies Quartier»

Im Quartier wird eine grössere Strasse oder ein bestimmter Perimeter ohne ÖV an einem Sonntag autofrei. Ziel des autofreien Tages ist es, freien Raum für Begegnungen, Austausch, Spiel und Bewegung zu schaffen. Die Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner sollen gemeinsam Zeit draussen verbringen. Kosten: rund 10 000 Franken. «Autofreie Route»

Eine längere Strassenstrecke wird für den motorisierten Verkehr gesperrt. In Frage kommen Strecken, die bei anderen Events wie dem Marathon, dem Frauenlauf oder City-Night-Skate schon gesperrt wurden, oder auch ganz neue Routen. Ziel ist es, eine Route für alternative Fortbewegungsmittel zu schaffen und der Bevölkerung eine neue Wahrnehmung dieser Route zu ermöglichen. Kosten: rund 115 000 Franken. «Auto-frei-willig»

An diesem Tag, der auch ein Werktag sein kann, wird auf freiwilliges Engagement auf dem ganzen Stadtgebiet gesetzt. Die Winterthurerinnen und Winterthurer lassen ihr Auto oder ihr Motorrad zu Hause und sind zu Fuss, mit dem Velo oder dem ÖV unterwegs. Sie setzen damit ein Zeichen für eine autofreiere Stadt. Kosten: rund 30 000 Franken.