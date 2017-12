Haldimann-Stiftung Die Haldimann-Stiftung aus Aarau will mit ihrem Tierschutz-Kompetenzzentrum «Kompanima» Aus- und Weiterbildungen zur Vermittlung von Tierschutz-Wissen durchführen. Die Aktivitäten richten sich an Menschen, die privat oder beruflich Tiere halten oder im Vollzug, der Lehre und Forschung oder der Politik im Bereich des Tierschutzes tätig sind. «Kompanima» setzt auf Qualität und Nachhaltigkeit und versteht sich als Dienstleister in der Tierschutzbildung, auch in Ergänzung zu bestehenden Angeboten von Bund, Kantonen, Organisationen und Privaten.