Das Stimmlokal Guggenbühl in Oberwinterthur muss wegen eines Nutzungskonflikts verschoben werden. Das Stimmlokal ist zurzeit in den Räumlichkeiten der Tagesbetreuung an der Stadlerstrasse 54 untergebracht. Die Lokalität wird zunehmend auch an Wochenenden genutzt. Der Stadtrat hat deshalb entschieden, den Standort des Stimmlokals Guggenbühl zu verschieben. In Absprache mit dem Präsidenten des Kreiswahlbüros Oberwinterthur und weiteren Involvierten konnte eine optimale Lösung gefunden werden: Neu wird das Stimmlokal an der Stadlerstrasse 56 im Schulhaus Guggenbühl betrieben – im Verbindungsgang zwischen den beiden Schulgebäuden. Die Örtlichkeit bietet einen guten Zugang und ideale Ablaufbedingungen. Die Bezeichnung des Stimmlokals bleibt unverändert «Stimmlokal Guggenbühl».

Mit Schildern und Personal wird bis auf Weiteres sichergestellt, dass Personen, die irrtümlicherweise im alten Stimmlokal ihre Stimmunterlagen abgeben wollen, an den richtigen Ort gewiesen werden.