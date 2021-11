Der Stadtrat hat entschieden, die Pilotphase des Abenteuerspielplatzes beim Schützenhaus auf dem Rosenberg um vier Jahre zu verlängern. Der beliebte «Platz» soll seinen Betrieb während dieser Zeit weiter erproben können. Die Stadt unterstützt das pädagogisch begleitete Freizeitangebot mit einem Betriebsbeitrag von 220 000 Franken aus dem Luciak-Fonds.

Der Abenteuerspielplatz «Platz» in Winterthur Rosenberg ist ein sozialpädagogischer, geführter Spielplatz für Kinder und Familien aus Winterthur und Umgebung. Er ist bewusst nicht fertig gestaltet, sondern will seine Besucherinnen und Besucher dazu anregen, sich mit eigenen Ideen in die Gestaltung und Weiterentwicklung einzubringen und sich so spielerisch soziale Fähigkeiten und praktische Fertigkeiten anzueignen. Eine professionelle Spielplatzleitung koordiniert und unterstützt die Aktivitäten pädagogisch und integriert die Besuchenden in den Spielbetrieb. 2019 im Rahmen eines Pilotprojekts eröffnet wird der Spielplatz seither vom «Platz Verein» betrieben.

Im bisherigen Testbetrieb über zwei Jahre hat das Projekt vielversprechende Erfolge verzeichnet. Unter anderem gewann der «Platz» 2020 den Jugendpreis der Stadt Winterthur. Steigende Besucherzahlen und eine grosse Nachfrage seitens öffentlicher Bildungs- und Betreuungsinstitutionen sowie von Privaten zeugen zudem von einem wachsenden Bedürfnis nach niederschwelligen und pädagogisch wertvollen Freizeitangeboten im Freien. Auch hat die Corona-Pandemie aufgezeigt, wie wichtig solche Freizeiträume für die Gesellschaft sind.

Es hat sich gezeigt, dass die angesetzte Testphase zu kurz war. Mit den erschwerten Bedingungen im Zuge der Covid-19-Pandemie mussten viele Aktivitäten zurückgestellt oder annulliert werden. Auch konnten wegen der temporären Schliessung und der Beschränkungen viel weniger Personen den «Platz» erproben als geplant. Die Stadt hat deshalb beschlossen, die Pilotphase des Abenteuerspielplatzes um vier Jahre bis 2025 zu verlängern.

Ausschlaggebend war – neben den erwähnten Startschwierigkeiten zu Pandemiezeiten – auch die Tatsache, dass das Konzept Abenteuerspielplatz ein Novum in Winterthur ist und sich zuerst etablieren muss. Zudem verfolgt der «Platz Verein» Bestrebungen, die Finanzierungsstrategie des Abenteuerspielplatzes breiter abzustützen. So soll es in den kommenden Jahren darum gehen, die Mischfinanzierung aus Eigen- und Drittmitteln auszuweiten und nachhaltig zu verankern. Dies aber braucht mehr Zeit.

Für die Verlängerung der Pilotphase werden insgesamt 220 000 Franken aus dem Hedwig und Zygmunt Luciak-Fonds entnommen. Dieser Fonds bezweckt die Unterstützung kultureller, schulischer und sportlicher Belange im Stadtteil Veltheim. Der privat betriebene Abenteuerspielplatz «Platz» kommt vor allem einer breiten Bevölkerung im Quartier Veltheim und in unmittelbarer Nähe zugute.