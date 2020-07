Umleitung ab 22. Juli für rund drei Monate: Der Verkehr auf der Seenerstrasse wird temporär so verschoben, dass die Rad-Gehwege dadurch mitbenutzt werden müssen. Der Fussverkehr wird im Baustellenbereich deshalb phasenweise umgeleitet. Der Veloverkehr wird während der gesamten Bauzeit zwischen dem Etzberg- und Ohrbühlkreisel von der Seenerstrasse via Im Hölderli – Harzachstrasse umgeleitet. Der Verkehr aus der Rudolf-Diesel-Strasse in die Seenerstrasse wird für rund zwei Monate im Einbahnverkehr signalisiert. Einbahnverkehr in der Rudolf-Diesel-Strasse Die Rudolf-Diesel-Strasse wird nur im Einbahnverkehr in Richtung Seenerstrasse geführt. Die Einfahrt von der Seenerstrasse in die Rudolf-Diesel-Strasse ist damit für den motorisierten und für den Veloverkehr für rund zwei Monate nicht möglich. Eingeschränkter Busverkehr Die Bushaltestelle «Grüze-Märkte» und «Rudolf-Diesel-Strasse» der Linie 5 und 7 werden stadteinwärts Richtung Hauptbahnhof für rund zwei Monate nicht von Stadtbus bedient. Die Haltestellen werden an die Grüzefeldstrasse zu den Haltestellen «Strahlegg» und «Scheidegg» der Linie 3 verschoben.