Konzept für zusätzlichen Schutz der Fahrgäste Infolge der schrittweisen Öffnung von Geschäften, Schulen und weiteren Institutionen wird es im öffentlichen Leben Situationen geben, in denen der gebotene Mindestabstand nicht durchgehend eingehalten werden kann. Das wird auch in den S-Bahnen, Trams und Bussen der Fall sein. Aus diesem Grund erarbeiten die Systemführer SBB und Postauto zusammen ein schweizweites Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr. Dieses wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt. Bis dahin appelliert der ZVV an seine Fahrgäste, die bestehenden Empfehlungen des Bundes betreffend Verzicht auf unnötigen Verkehr sowie Hygiene und Abstandhalten weiterhin zu befolgen. Das beinhaltet auch, dass sich die Fahrgäste an den Haltestellen und in den Fahrzeugen wenn immer möglich verteilen. Zudem bleiben die vordersten Türen sowie die ersten Sitzreihen in den Bussen geschlossen.