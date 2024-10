Veloabstellplätze beim HB: Kredit für neues Veloparking beantragt

Veloabstellplätze rund um den Hauptbahnhof sind stark nachgefragt. Um die künftige Nachfrage abdecken zu können und den Zielwert von 7200 Veloabstellplätzen gemäss dem indirekten Gegenvorschlag zur entsprechenden Volksinitiative erreichen zu können, beantragt der Stadtrat dem Stadtparlament einen Kredit in der Höhe von rund 5,8 Millionen Franken zur Realisierung des neuen Veloparking Paulstrasse.

Ein ausreichendes Veloparkierungsangebot ist für das Erreichen der Winterthurer Mobilitätsziele zentral. Rund um den Hauptbahnhof gibt es heute rund 5500 Veloabstellplätze. Bereits heute sind viele Veloabstellplätze sehr gut ausgelastet und teilweise überbelegt. Bis 2030 wird die Nachfrage weiter zunehmen. Gemäss einem Beschluss des Grossen Gemeinderates (heute Stadtparlament) von 2014 – indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Endlich genügend Veloabstellplätze am Hauptbahnhof» – und dem regionalen Richtplan müssen bis 2030 dort 7200 Veloabstellplätze angeboten werden.

An der Paulstrasse 12 plant die AXA einen Totalumbau ihrer Liegenschaft. Im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten entsteht für die Stadt Winterthur im Umfeld des Hauptbahnhofs die Möglichkeit, im ersten Untergeschoss eine moderne und zweckdienliche Velostation zu realisieren. So können in kurzer Zeit rund 750 Veloabstellplätze in Bahnhofsnähe realisiert werden. Dank der Partnerschaft mit der AXA können die städtischen Planungs- und Investitionskosten reduziert werden. Die Mietkosten und die Amortisation des Grundausbaus betragen über zwanzig Jahre total rund 5,8 Millionen Franken oder rund 290'000 Franken pro Jahr. Aktuell ist vorgesehen, dass das neue Veloparking Paulstrasse wie die heutigen Veloparkings Esse und Kesselhaus bis auf Weiteres kostenlos nutzbar sein wird.

Dank dem Veloparking Paulstrasse kann das Veloparkierungsangebot insbesondere für das westliche Einzugsgebiet der Stadt deutlich verbessert werden. Die planmässige Fertigstellung ist – vorbehältlich der Zustimmung durch das Stadtparlament – für das Frühjahr 2028 vorgesehen. Damit erfolgt ein wichtiger Schritt, um die «Strategie Veloparkierung Hauptbahnhof» umzusetzen und eine attraktive Veloinfrastruktur zu schaffen.

Weisung an das Stadtparlament: parlament.winterthur.ch