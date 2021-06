Vergütung von Stadtwerk Winterthur an die Stadt Stadtwerk Winterthur leistet jährlich einen Beitrag an den steuerfinanzierten Haushalt der Stadt Winterthur, die sogenannte «finanzielle Vergütung». Der Grosse Gemeinderat legt jährlich fest, welchen Anteil die Eigenwirtschaftsbetriebe Stromhandel, Stromnetz, Gashandel, Gasnetz, Fernwärme und Energie-Contracting an die Vergütung leisten. Die finanzielle Vergütung von Stadtwerk Winterthur an den steuerfinanzierten Haushalt hat in den letzten Jahren jeweils rund 11 Millionen Franken betragen.