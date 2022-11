Der Stadtrat gibt sein Einverständnis zum Startort auf der Schützenstrasse und die Startstrecke durch Winterthur für das Eliterennen der Männer anlässlich der UCI-Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften Zürich 2024. Der Anlass findet am Sonntag, 29. September 2024, statt. Zudem bewilligt der Stadtrat Gesamtausgaben von 230 000 Franken zur Unterstützung des Anlasses und für Begleitmassnahmen zugunsten der Bevölkerung.

Die Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften der Union Cycliste Internationale –kurz UCI - werden vom 21. bis 29. September 2024 in der Stadt und im Kanton Zürich stattfinden. Am Sonntag, 29. September, wird Winterthur als Startort für das Eliterennen der Männer im Mittelpunkt stehen. Zusammen mit dem lokalen Organisationskomitee, Swiss Cycling, dem internationalen Verband UCI und unter breitem Einbezug der innerhalb der Stadt involvierten Stellen wurde die Schützenstrasse, Höhe Sulzer-Hochaus, als Startort gewählt. Auf dem Vorplatz des Sulzer-Hochauses sowie beim Stadion Schützenwiese soll am Wochenende vom 27. bis 29. September 2024 ein Festgelände mit verschiedenen Attraktivitäten betrieben werden.

Zweimal durch Winterthur

Vom Start in der Schützenstrasse führt die Strecke rund um die Altstadt und danach zur Stadtgrenze. Nach einer Runde durchs Weinland entlang der Route Seuzach – Hettlingen – Henggart – Flaach – Neftenbach wird das Fahrerfeld via Wülflingerstrasse ein zweites Mal das Startgelände an der Schützenstrasse passieren. In der Folge wird sich der Tross via Sennhof und Kyburg in Richtung Rundkurs in Zürich mit dem Ziel am Sechseläutenplatz aufmachen.

Unterstützungsbeitrag und Begleitmassnahmen

Der Stadtrat bewilligt einen Beitrag von 150 000 Franken an den Verein Rad-WM 2024. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für Strassensperrungen, Sicherheit, Signalisationen und Umleitungen im Zusammenhang mit der Rennstrecke. Für das Rahmenprogramm am Wochenende vom 27. bis 29. September wird zurzeit ein lokales Organisationskommitee mit Vereinen und Institutionen aus Winterthur zusammengestellt. Für die allgemeinen Kosten, wie zum Beispiel Beschallungs-, Strom- oder Wasserinstallationen, mobile WCs, Abfallentsorgung oder Miete von Plätzen und Räumen beim Startgelände, spricht der Stadtrat einen Beitrag von 50 000 Franken.

Schliesslich werden mit einem Beitrag von 30 000 Franken die Begleitmassnahmen für die Bevölkerung unterstützt. Swiss Cycling hat in Absprache mit den Sportämtern des Kantons Zürich und der Städte Zürich, Winterthur und Uster bereits ein umfassendes Programm rund ums Velofahren zusammengestellt. Dabei liegen die Schwerpunkte in den Bereichen «Sport- und Gesundheitsförderung», «Unfallprävention und Sicherheit» sowie «Nachhaltige Mobilität». Innerhalb der Stadt Winterthur findet eine Koordination mit den bestehenden Angeboten und Projekten statt wie beispielsweise die Schulungen oder die Veloprüfung der Stadtpolizei oder Massnahmen zur nachhaltigen Mobilität der Fachstelle Klima. Bestehende Angebote, wie die mobile Pumptrack-Tour oder Velofahrkurse für Flüchtlinge, sollen ergänzt und neue Massnahmen umgesetzt werden, wie etwa Bike-Control-Workshops in Schulen.