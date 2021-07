Bereits zum neunten Mal findet dieses Jahr das «Swiss Green Economy Symposium» in Winterthur statt. Es bietet Fachleuten und Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft eine wichtige Austausch- und Vernetzungs-plattform. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung hat der Stadtrat entschieden, das Symposium mit einem Beitrag von 39 000 Franken zu unterstützen.

Das seit dem Jahr 2013 jährlich stattfindende «Swiss Green Economy Symposium» (SGES) ist eine wichtige und umfassende Plattform für nachhaltiges Wirtschaften in der Schweiz. Die Veranstaltung erfreut sich wachsender Beliebtheit und gewinnt sowohl national als auch international stetig an Ausstrahlung. Der am 2. und 3. September 2021 an mehreren Orten in Winterthur stattfindende Anlass sorgt für die Vernetzung zwischen Politik, Unternehmen, Branchen, Wissenschaft, NGOs und Gesellschaft im Inland sowie für einen Austausch mit dem Ausland.

Die Stadt Winterthur ist dieses Jahr sowohl konzeptionell und organisatorisch als auch in die Ausführung involviert. Nebst Stadtpräsident Michael Künzle treten verschiedene Fachleute aus der Stadtverwaltung als Diskussionsteilnehmende an den Innovationsforen Smart City, Urbane Logistik oder Energie auf. Zum ersten Mal führt die Fachstelle Smart City in enger Zusammenarbeit mit Partnern einen «Open WinLab Day» durch, an dem innovative Klimaschutzideen entwickelt werden sollen.

Die Smart City Winterthur lädt darum interessierte Privat- und Fachpersonen ein, soziale und technische Innovationen vorzuschlagen, welche die smarte nachhaltige Stadtentwicklung durch die Umsetzung des Energie- und Klimakonzepts 2050 unterstützen. Die besten Ideen werden ausgezeichnet und von der schweizerischen Agentur für Innovationsförderung «Innosuisse» finanziell unterstützt.

Der Stadtrat handelt mit der Unterstützung des SGES im Sinne eines Legislaturschwerpunkts. Dabei steht eine nachhaltige Stadtentwicklung keineswegs im Widerspruch zu ökonomischem Wachstum. Bei richtiger Weichenstellung bedeutet der Nachhaltigkeitsbegriff sowohl für Unternehmungen wie auch für das Gemeinwesen eine Wachstumsformel, die neben der Quantität verstärkt auch die Qualität in den Vordergrund rückt und auf dieser Basis einen langfristigen Mehrwert verspricht.

Hier setzt denn auch das Konzept des SGES an: Die Schweiz ist geradezu prädestiniert, um im Bereich der nachhaltigen Entwicklung eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Die in unserem Land vorhandenen technologischen Kompetenzen, das Schweizer Qualitätsverständnis sowie ein hohes ökonomisches, soziales und ökologisches Bewusstsein bieten dafür eine ideale

Grundlage. Der Stadtrat hält es vor diesem Hintergrund aus strategischer Sicht für sachgerecht und finanziell angemessen, die diesjährige Durchführung des SGES in Winterthur mit einer Zuwendung von insgesamt 39 000 Franken zulasten des Stadtratskredits zu unterstützen.