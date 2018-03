Die Bibliothek Wülflingen bleibt während der Frühlingsferien vom 23. April bis und mit 5. Mai geschlossen. Grund dafür sind grössere Unterhaltsarbeiten. Bereits am Samstag, 21. April, ist wegen Vorarbeiten mit Einschränkungen im Bibliotheksalltag zu rechnen.

Die Bibliothek Wülflingen verzeichnete in den vergangenen sechzehn Jahren fast 700 000 Besucherinnen und Besucher, dazu kommen jährlich zahlreiche Veranstaltungen und Führungen für Schulklassen. Diese intensive Nutzung hat ihre Spuren hinterlassen: Vor allem der Bodenbelag der Bibliothek ist sanierungsbedürftig. Die anstehenden Unterhaltsarbeiten nutzt die Bibliothek nun für eine räumliche Umgestaltung des Erdgeschosses. Geplant ist eine Lounge-Zone mit bequemen Leseplätzen und neuen Präsentationsflächen für den Bestand.

Um den Betrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten während der Frühlingsferien ausgeführt. Die Bibliothek bleibt darum vom 23. April bis 5. Mai geschlossen. Die Medienrückgabe ist in dieser Zeit nicht möglich, die Fristen werden aber über diese zwei Wochen hinweg verlängert. Am Dienstag, 8. Mai ist die Bibliothek Wülflingen dann wieder ab 13.30 Uhr und zu den gewohnten Zeiten geöffnet.