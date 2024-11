«Unter.uns.»: Ein Stadtrundgang der anderen Art

Wie lebt es sich in Winterthur, wenn eine Sucht oder eine psychische Erkrankung den Alltag bestimmt? Wer bietet Unterstützung? Ein einstündiger Stadtspaziergang beantwortet diese Fragen.

Im Rahmen der Aktionstage «Für Respekt und Vielfalt» lädt die Stadt Winterthur zu einem besonderen Stadtrundgang namens «Unter.uns.» ein. Dieser Rundgang ermöglicht einen tiefen Einblick in die Lebensrealitäten von Menschen, die von Sucht, Obdachlosigkeit oder psychischen Erkrankungen betroffen sind – Menschen, die oft am Rand der Gesellschaft stehen und dennoch Teil unseres Alltags sind. Das Projekt soll Berührungsängste abbauen und Verständnis fördern.

Einblicke in schwierige Lebensgeschichten

Die Idee zu «Unter.uns.» basiert auf dem gleichnamigen Buch der Journalistin Tanja Polli und der Fotografin Ursula Markus, die darin Schicksale von Betroffenen dokumentieren. Nun werden diese Geschichten im Rahmen eines geführten Rundgangs direkt in der Altstadt Winterthur erlebbar gemacht. Interessierte begleiten Tanja Polli und Lars Schädeli, langjähriger Suchtbeauftragter der Stadt, zu fünf verschiedenen Stationen, an denen Fotos aus dem Buch ausgestellt sind.

Während des einstündigen Rundgangs erfahren die Teilnehmenden mehr über das Leben in Winterthur, wenn eine Sucht oder psychische Erkrankung den Alltag bestimmt. Sie erhalten Einblicke in die schwierigen Lebensgeschichten von Menschen, die Rückschläge, aber auch Erfolge erlebt haben. Der Rundgang endet an der Anlaufstelle DAS, wo Betroffene Unterstützung finden.

Rundgänge können ab sofort gebucht werden

Für Gruppen bis zu zwölf Personen buchbar, eignet sich der Rundgang auch als Teamevent und bietet die Chance, soziale Zusammenhänge zu erkennen und städtische Hilfsangebote kennenzulernen. Buchungen sind auf der Website www.unterunsbu.ch möglich.